Las memorias de emérito

Juan Carlos I destaca el papel de Franco en el paso hacia la democracia y describe una especie de relación paternofilial con él: "No ocultaba su compasión por mí"

En sus memorias, Juan Carlos I dedica numerosos elogios al dictador y describe una especie de relación paternofilial con él. "Quizás proyectaba en mí un sentimiento paternal. No ocultaba su compasión por mí. Quizás incluso cierta ternura y amabilidad", escribe.

Juan Carlos I destaca el papel de Franco en el paso hacia la democracia
En las líneas que el rey emérito le dedica a la figura de Franco nos cuenta cómo en sus conversaciones con el dictador sobrevolaba la idea de transitar hacia un régimen más plural.

"Le hacía preguntas como: "¿Por qué no concede la libertad de crear partidos políticos?", cuenta Juan Carlos I en sus memorias, que se publicarán el próximo 5 de noviembre. Según dice, Franco respondía: "Yo no puedo, pero usted podrá hacerlo más tarde".

Por eso, en esas páginas Juan Carlos I destaca el papel de Franco en el paso hacia la democracia. "Me hizo rey para crear un régimen más abierto", defiende. Algo que según los historiadores resulta poco creíble. "La resistencia del régimen a la libertad fue una resistencia a ultranza. Y el régimen no hacía nada sin Franco", apunta el profesor de Historia Universitat de Valencia, Ismael Saz.

Además, señala que hasta sus últimos días demostró que entre sus planes no estaba dejar atrás la dictadura. "El escenario de la libertad no pasaba por la cabeza de Franco. Casi agonizando firmó cinco sentencias de muerte", recuerda Saz.

En sus memorias, Juan Carlos I dedica numerosos elogios al dictador y describe una especie de relación paternofilial con él. "Quizás proyectaba en mí un sentimiento paternal. No ocultaba su compasión por mí. Quizás incluso cierta ternura y amabilidad", escribe.

El rey emérito incluso llega a decir que no dejó que nadie le criticara en su presencia. "El rey emérito para blanquearse a sí mismo blanquea a Franco y a la dictadura", apunta el profesor de Historia. Porque para el emérito fue una hazaña que nadie pudiera derrocar al dictador durante casi cuatro décadas.

