Ahora

Nuevos arrestos

Detienen a cinco nuevos sospechosos por el robo de joyas en el Museo del Louvre

El contexto Los dos primeros detenidos, que fueron arrestados una semana después del golpe en el famoso museo, ya han sido enviados a prisión provisional tras reconocer "parcialmente" los hechos.

Museo del LouvreMuseo del LouvreEuropa Press
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Cinco nuevos sospechosos han sido detenidos en el marco de la investigación por el robo de las joyas del Museo del Louvre, según ha informado este jueves la fiscal de París, Laure Beccuau, en una entrevista a la radio 'RTL' citada por Efe. Los cinco fueron arrestados simultáneamente en París y sus alrededores, concretamente en el departamento 93 (Seine-Saint-Denis) alrededor de las 21:00 horas del miércoles.

Uno de los detenidos, según la fiscal, "era objetivo de los investigadores" y hay "pruebas de ADN que lo vinculan con el robo". "Era uno de los sospechosos que teníamos en el punto de mira", ha añadido. Los otros cuatro "pueden aportar información sobre cómo se desarrolló el robo", ha dicho.

Precisamente el miércoles, los dos primeros detenidos -que fueron arrestados el pasado domingo, justo una semana después del robo- fueron enviados a prisión provisional, después de que la fiscal Beccuau anunciara que habían "admitido parcialmente su participación" en los hechos.

Beccuau, además, ya indicó que no descartaba la posibilidad de que hubiera un grupo mayor de personas implicadas, incluido alguien que hubiera encargado el robo y fuera el cerebro tras un golpe que ha conmocionado a Francia y expuesto fallos de seguridad en el museo más visitado del mundo. No obstante, también apuntó que "nada en esta etapa sugiere que los autores tuvieran cómplices dentro del museo".

Un robo relámpago

Los investigadores creen que los ladrones llegaron a primera hora de la mañana del pasado 19 de octubre con una grúa que habían robado días antes y que estacionaron junto al museo. Dos de ellos, vestidos con chalecos amarillos para hacerse pasar por obreros, subieron al balcón y penetraron en la Galería de Apolo a las 09:34 horas.

Cuatro minutos después, bajaron por la misma grúa y huyeron de forma precipitada ante la llegada de la Policía y de personal de la seguridad del museo. No pudieron llevar a cabo su plan de incendiar la grúa, un elemento que ha permitido a los investigadores encontrar varios indicios dentro. Después, los ladrones subieron a dos motocicletas donde les esperaban sus cómplices y se dirigieron a un lugar de la ciudad donde tenían aparcados otros vehículos, en los que pusieron rumbo al este de la capital gala.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez comparece en el Senado, en directo | Sánchez defiende la financiación "absolutamente limpia" del PSOE: "Es la comisión de la difamación"
  2. Las víctimas dictan sentencia a un Mazón impasible y ante un Feijóo que sigue sin mostrarle la puerta de salida
  3. Rosa Álvarez, víctima de la DANA, tajante: "Vamos a ser la peor pesadilla de Carlos Mazón"
  4. Lo que los libros de historia nunca te contaron sobre Juan Carlos I: de las perdices y colinas de Toledo a los sabores y paisajes que extraña
  5. Trump anuncia un acuerdo con China sobre tierras raras y rebaja un 10% los aranceles tras su cumbre con Xi Jinping
  6. Detienen a cinco nuevos sospechosos por el robo de joyas en el Museo del Louvre