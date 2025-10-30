Detienen a cinco nuevos sospechosos por el robo de joyas en el Museo del Louvre

El contexto Los dos primeros detenidos, que fueron arrestados una semana después del golpe en el famoso museo, ya han sido enviados a prisión provisional tras reconocer "parcialmente" los hechos.

Cinco nuevos sospechosos han sido detenidos en la investigación del robo de joyas en el Museo del Louvre, según informó la fiscal de París, Laure Beccuau. Los arrestos ocurrieron simultáneamente en la región parisina. Los dos primeros detenidos, capturados el domingo anterior, fueron enviados a prisión provisional tras admitir parcialmente su implicación. Beccuau no descarta un grupo mayor involucrado, incluyendo un posible cerebro detrás del golpe. El robo ocurrió el 19 de octubre, cuando los ladrones utilizaron una grúa robada para acceder al museo, huyendo rápidamente en motocicletas al este de París tras ser descubiertos.

Cinco nuevos sospechosos han sido detenidos en el marco de la investigación por el robo de las joyas del Museo del Louvre, según ha informado este jueves la fiscal de París, Laure Beccuau, en una entrevista a la radio 'RTL' citada por Efe. Los cinco fueron arrestados simultáneamente en París y sus alrededores, concretamente en el departamento 93 (Seine-Saint-Denis) alrededor de las 21:00 horas del miércoles.

Uno de los detenidos, según la fiscal, "era objetivo de los investigadores" y hay "pruebas de ADN que lo vinculan con el robo". "Era uno de los sospechosos que teníamos en el punto de mira", ha añadido. Los otros cuatro "pueden aportar información sobre cómo se desarrolló el robo", ha dicho.

Precisamente el miércoles, los dos primeros detenidos -que fueron arrestados el pasado domingo, justo una semana después del robo- fueron enviados a prisión provisional, después de que la fiscal Beccuau anunciara que habían "admitido parcialmente su participación" en los hechos.

Beccuau, además, ya indicó que no descartaba la posibilidad de que hubiera un grupo mayor de personas implicadas, incluido alguien que hubiera encargado el robo y fuera el cerebro tras un golpe que ha conmocionado a Francia y expuesto fallos de seguridad en el museo más visitado del mundo. No obstante, también apuntó que "nada en esta etapa sugiere que los autores tuvieran cómplices dentro del museo".

Un robo relámpago

Los investigadores creen que los ladrones llegaron a primera hora de la mañana del pasado 19 de octubre con una grúa que habían robado días antes y que estacionaron junto al museo. Dos de ellos, vestidos con chalecos amarillos para hacerse pasar por obreros, subieron al balcón y penetraron en la Galería de Apolo a las 09:34 horas.

Cuatro minutos después, bajaron por la misma grúa y huyeron de forma precipitada ante la llegada de la Policía y de personal de la seguridad del museo. No pudieron llevar a cabo su plan de incendiar la grúa, un elemento que ha permitido a los investigadores encontrar varios indicios dentro. Después, los ladrones subieron a dos motocicletas donde les esperaban sus cómplices y se dirigieron a un lugar de la ciudad donde tenían aparcados otros vehículos, en los que pusieron rumbo al este de la capital gala.

