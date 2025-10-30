De los insultos a Mazón al cariño de los reyes: las sensaciones de las víctimas de la DANA un día después del funeral de Estado

¿Qué han dicho? Todas han coincidido en que el presidente de la Generalitat Valenciana no debía haber acudido a la ceremonia, mientras que han destacado el papel de los reyes.

El funeral de Estado por las víctimas de la DANA dejó muchas imágenes y sonidos, uno de los más destacados fue el de los insultos al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, a quien las familias habían pedido que no acudiese al acto. Otro fue el de la cercanía de los reyes con los allegados de las víctimas, con quienes se fundieron en abrazos y palabras de ánimo.

Apenas 24 horas después de la ceremonia, familiares como Dolores, quien perdió a su marido y sus dos hijos en la fatídica noche del 29 de octubre de 2024, ha señalado que Mazón "recibió lo que se merece". Por su parte, Ana María, a quien la DANA le arrebató a su marido y su hijo, ha incidido en que la presencia del president le "removió por dentro" y, desde su punto de vista, el líder del Partido Popular en la Comunidad Valenciana tendría que "haberse levantado y haberse ido".

Mucho más contundente se ha mostrado Toñi, que ha recalcado que la presencia de Mazón le daba "mucho asco", puesto que para ella es "una persona repulsiva que no comprende la falta de empatía y poco respeto que mostró a las familias". "Los familiares nos contuvimos bastante y mostramos mucha más dignidad que él", ha añadido.

No obstante, si la cruz del acto fue la presencia del líder del Ejecutivo valenciano, la cara fue el cariño y cercanía de los reyes, Felipe VI y Letizia. Precisamente, Toñi pudo mantener una larga charla con la reina, con quien llegó a fundirse en un abrazo y quien no escatimó en darle muestras de afecto. "Ella estaba afectada, intentaba con su tacto y con sus manos darme el calor y su apoyo para mí fue muy emocionante", ha detallado.

Lo mismo vivieron Ana María y su hija, a quienes la reina les dijo que "se cuidaran y siguieran para delante". Del mismo modo lo recuerda Dolores, a quien doña Letizia también abrazó y a quien le transmitió: "Ánimo y fuerza, sé que eres fuerte".

Con todo, y a pesar de lo que supuso el funeral para las familias que, a día de hoy, siguen rotas, momentos así se les quedarán para el recuerdo.

La reacción de Mazón

El gran señalado del funeral de Estado, Mazón, tras los reproches de los familiares de las víctimas, ha anunciado una comparecencia "en los próximos días", tras reflexionar sobre lo ocurrido. "Me hago cargo del día de ayer. No dejo de pensar en ello, lo que significa el día de ayer, lo que han significado estos días", ha agregado, al tiempo que ha añadido que este mismo jueves se iba a reunir con una de las familias afectadas.

El presidente de la Generalitat Valenciana ha hecho estas declaraciones desde la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, donde ha tenido lugar un congreso de cooperativas agroalimentarias. Previamente, su equipo había trasladado a los medios de comunicación que en lugar del líder del Ejecutivo valenciano acudiría el conseller de Agricultura, no obstante, el cambio de planes no ha sucedido.

A la salida del acto y ante la expectación generada entre los periodistas, Mazón se ha apresurado a adelantar que "no hay ninguna noticia política, ni ninguna previsión política". También ha aclarado que "habrá comparecencia y habrá comisiones de investigación, las dos cosas", así como ha negado que vaya a viajar fuera de España antes de que declare ante la jueza de Catarroja Mirabel Vilaplana, la periodista que comió con él en 'El Ventorro' el 29 de octubre y que fue la última persona que le vio antes de esa hora en blanco que sigue sin explicar.

