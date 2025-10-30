Aznar insta a Feijóo a tener "prudencia" y carga contra la "extrema derecha" de Vox: "Su único objetivo es acabar con el PP"

Ha reprochado la falta de asunción de responsabilidades políticas tras la comparecencia de Sánchez: "Lo hemos visto durante cinco horas"

¿Qué ha dicho? En la presentación de su nuevo libro, y con Feijóo presente, Aznar ha afirmado que faltan los "materiales" para una moción de censura y que eso además generaría "más desasosiego e impaciencia", además de alimentar "posiciones extremistas".

José María Aznar ha presentado su nuevo libro en un acto junto a figuras del PP, incluyendo a Alberto Núñez Feijóo. En la fundación FAES, Aznar instó a Feijóo a actuar con prudencia ante la situación política en España, elogiando su liderazgo por no alimentar la frustración ciudadana con mociones de censura inviables. Criticó a Vox, acusándolo de querer destruir al PP, al que considera el único pilar constitucional frente a un PSOE que describe como excluyente. Aznar subrayó la importancia de la centralidad y la prudencia en política, apoyando el plan migratorio de Feijóo y criticando el "buenismo" de la izquierda. Además, reivindicó el crecimiento económico durante su gobierno, destacando la contribución de los migrantes y la importancia de la igualdad ante la ley.

José María Aznar ha presentado un nuevo libro en un acto en el que ha estado, entre otras personalidades del PP, Alberto Núñez Feijóo. El expresidente del Gobierno, en sus palabras en la fundación FAES, ha instado al líder de la oposición a tener "prudencia" ante la situación que se vive en España en unas palabras en las que ha alabado el camino seguido por Feijóo.

Según dice, el liderazgo de Feijóo no alimenta la "frustración" ciudadana con una moción de censura que no prosperaría. Aznar ha afirmado, en ese sentido, que alimentar un cambio político que sustituya al Gobierno de Sánchez sin tener los "materiales" para ello puede generar frustración y llevar a España "a un callejón sin salida".

Uno en el que podría aparecer Vox, partido al que el expresidente ha criticado señalando que el único objetivo "de la extrema derecha" es acabar con el PP, partido que considera "único pilar constitucional que queda en España" ante un PSOE "cabeza de minorías antinacionales, anticonstitucionales y excluyentes".

Ha remarcado que alimentar el debate político con una hipotética moción de censura solo generaría "más desasosiego" e "impaciencia" y alimentaría "posiciones extremistas". "Los ciudadanos españoles no podemos ser espectadores del destino de nuestro país, tenemos que intervenir", ha expresado.

Para él, "esa es la responsabilidad ciudadana" y aboga por la centralidad, además de destacar que un líder político ha de ser prudente y tener "coraje, determinación y valor" que son condiciones que, según piensa, tiene Feijóo.

"El juego en política no consiste en tener más piedras que el adversario. Es la política que está haciendo Feijóo", ha destacado.

Aznar, además, ha criticado la actitud de Pedro Sánchez en su comparecencia en el Senado, reprochando que en España se haya perdido la asunción de "responsabilidades políticas": "Hemos tenido otra demostración durante cinco horas".

Por su parte, Aznar ha mostrado su apoyo al plan migratorio de Feijóo: "Migración legal vinculada a nuestras tradiciones históricas, culturales y religiosas porque lo fundamental es integrarse".

Ha cargado, en ese sentido, contra el "buenismo" y el "retraso intelectual" de la izquierda. "Intelectualmente está siendo arrollada", ha dicho, y ha planteado una cuestión: "¿Usted se hace voluntario para hacer el trabajo de los migrantes?"

Para concluir, Aznar ha defendido que en sus ocho años "la economía creció mucho" y que eso no se puede explicar sin el empuje de la población migrante. Ha reivindicado, eso sí, que la ley "es la misma para todos".

