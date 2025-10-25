La hora perdida de Mazón: el vacío de 60 minutos que sigue sin respuesta un año después de la DANA

Los detalles Un testigo asegura a 'elDiario.es' que vio al 'popular' llegando al Palau de la Generalitat pasadas las 19:45 horas tras su polémica comida en El Ventorro. Sin embargo, su encuentro en el restaurante acabó sobre las 18:30 horas.

A falta de cuatro días para el primer aniversario de la tragedia de la DANA, que se cobró la vida de más de 220 personas y dejó innumerables daños, el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, sigue estando en el foco de familiares de las víctimas y de miles de valencianos que exigen responsabilidades tras su gestión de la catástrofe.

Casi un año después, una de las grandes preguntas que a día de hoy sigue abordándose es dónde estaba Mazón cuando comenzó el caos que marcó un antes y un después en territorio valenciano. Por su parte, elDiario.es asegura en un documental contar con el testimonio de un testigo que afirma haber visto al 'popular' llegando al Palau de la Generalitat pasadas las 19:45 horas tras su polémica comida en El Ventorro.

Minutos después, habría salido en su coche oficial hacia el Centro de Coordinación de Emergencias de l`Eliana. No obstante, quien estaba allí reunido desde las 17:00 horas era el Cecopi, aguardando la silla vacía del president.

Por su parte, la acompañante de Mazón en el citado restaurante, la periodista Maribel Vilaplana, sostuvo que su encuentro se prologó durante tres horas y media, es decir, hasta las 18:30 horas. De acuerdo con estos datos, la cuestión principal vuelve a ponerse sobre la mesa: ¿dónde estuvo Mazón esa hora?

El president se habría ido a casa, según un testigo

El equipo del dirigente explicó que este estuvo trabajando la tarde de la DANA en la sede del Consell tras la comida, pero un policía experto en servicios de escolta desvelaba en este mismo documental que hablando con sus compañeros, le contaron que el líder valenciano, mientras casas de municipios de la zona comenzaban a inundarse, se fue a su casa para ducharse o dormir, algo que la Generalitat Valenciana niega, aclarando que el jefe del Consell se dirigió directamente al Palau.

Sin embargo, nunca se han aportado pruebas ni detalles que reafirmen ese testimonio, ni se han difundido las imágenes de las cámaras de seguridad en las que llegaba el president. Desde la Generalitat se distribuyó una imagen de la llegada de Mazón al Centro de Coordinación a las 20:28 horas cuando la instructora del caso pidió que se enviara un listado de los integrantes de la reunión antes de las 20:11.

Esta hora es una de las más señaladas de aquella trágica jornada ya que fue el momento en el que se envió la alerta de protección civil a miles de móviles, un aviso tardío que llegó cuando para muchos ya era demasiado tarde.

Durante ese vacío horario, que se ha convertido en toda una incógnita en un caso sin precedentes, murieron más de 80 personas, de acuerdo con el sumario de la causa. Una hora en la que el terror se apoderó de las calles de decenas de municipios, lugares que siguen buscando respuestas y exigiendo justicia.

