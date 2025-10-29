Ahora

Sin daños ni incidencias

Un terremoto de magnitud 4,2 en el mar de Alborán se siente en el litoral de Almería

Los detalles Según los datos del IGN, el seismo ha tenido su epicentro a una profundidad de diez kilómetros en el mar, frente al litoral de El Ejido.

Un terremoto de magnitud 4,2 en la escala de Richter ha sido registrado a las 22:38 horas de este miércoles en el norte del mar de Alborán, frente a la costa de Almería, según ha indicado el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

Según los datos del IGN, el seísmo ha tenido su epicentro a una profundidad de diez kilómetros en el mar, frente al litoral de El Ejido, una zona de alta actividad sísmica.

A tenor de las primeras observaciones, el temblor se habría sentido en varios municipios costeros de la provincia de Almería. Sin embargo, por el momento no se han producido daños ni incidencias relevantes.

