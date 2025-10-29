Un terremoto de magnitud 4,2 en el mar de Alborán se siente en el litoral de Almería

Un terremoto de magnitud 4,2 en la escala de Richter se registró a las 22:38 horas del miércoles en el norte del mar de Alborán, frente a la costa de Almería, según informó el Instituto Geográfico Nacional (IGN). El epicentro del seísmo se situó a una profundidad de diez kilómetros en el mar, frente al litoral de El Ejido, una zona conocida por su alta actividad sísmica. Aunque el temblor se sintió en varios municipios costeros de la provincia de Almería, hasta el momento no se han reportado daños ni incidencias relevantes.

A tenor de las primeras observaciones, el temblor se habría sentido en varios municipios costeros de la provincia de Almería. Sin embargo, por el momento no se han producido daños ni incidencias relevantes.

