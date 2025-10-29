Emoción, abrazos y gestos de cariño: los reyes se vuelcan con las víctimas de la DANA y las arropan en su primer aniversario

Los detalles Antes del funeral, Felipe y Letizia se han reunido con algunos familiares. Deteniéndose una a una con cada una de las víctimas los reyes han escuchado solo un fragmento de las terribles historias de aquel día. Ha sido un encuentro muy emotivo en el que se ha visto a la reina especialmente afectada.

En el primer aniversario de la DANA, los reyes Felipe y Letizia han acompañado a las víctimas en un emotivo encuentro antes del funeral de Estado por los 237 fallecidos. Vestidos de azul marino, los monarcas se reunieron con familiares y representantes de las asociaciones de víctimas, escuchando sus historias y mostrando consuelo. La reina Letizia, visiblemente afectada, ofreció clínex y palabras de apoyo, mientras el rey Felipe intentaba reconfortar a los presentes. Durante el funeral, se vivieron momentos de ternura y complicidad, como el abrazo entre Letizia y Andrea, quien perdió a su madre. Al finalizar, los reyes recibieron cartas, flores y compartieron lágrimas con los asistentes.

"He perdido a mi mujer y a mi suegra", le decía un hombre al rey, quien intentaba reconfortarle: "Creo que estos días los recuerdos son importantes. Para ustedes es todos los días del año".

Mientras, la reina se ha acercado a su bolso a coger un paquete de clínex para parar el llanto de una de las víctimas. Gestos de cariño que se han sucedido en los casi nueve minutos que ha durado este encuentro. La reina Letizia, muy afectada, apretando las manos con fuerza, ha abrazado y consolado con palabras al oido.

Segundos antes de entrar al acto, como se puede ver en el vídeo que acompaña esta noticia, la reina ha mirado al cielo, compungida, y el rey la ha rodeado con sus brazos para arroparla.

Al entrar, el rey Felipe se ha colocado una mano en el pecho en señal de respeto. Durante el funeral, algunos lloraban en silencio. Mientras, la reina, con ternura, compartía miradas cómplices con Andrea, quien perdió a su madre en la riada. Y, tras sus palabras, ambas se han envuelto en un caluroso abrazo.

Al terminar, una mujer le ha entregado una carta y una flor a Letizia. También han compartido abrazos y lagrimas con Dolores, quien se salvó tras mantenerse agarrada a una ventana, algo que no lograron su marido y sus dos hijos. Los reyes han tenido palabras de cariño a todas y cada una de las personas que se acercaban a ellos.

