Ahora

Encuentro muy emotivo

Emoción, abrazos y gestos de cariño: los reyes se vuelcan con las víctimas de la DANA y las arropan en su primer aniversario

Los detalles Antes del funeral, Felipe y Letizia se han reunido con algunos familiares. Deteniéndose una a una con cada una de las víctimas los reyes han escuchado solo un fragmento de las terribles historias de aquel día. Ha sido un encuentro muy emotivo en el que se ha visto a la reina especialmente afectada.

Los Reyes Felipe VI y Letizia conversan con familiares de las víctimas durante el homenaje a las víctimas de la dana
Escucha esta noticia
0:00/0:00

En el primer fatídico aniversario de la DANA, los reyes han estado con las víctimas, les han escuchado y acompañado. Antes del funeral de Estado que ha tenido lugar este miércoles en memoria de los 237 fallecidos en aquella tragedia, Felipe y Letizia se han reunido con algunos familiares.

Ha sido un encuentro muy emotivo en el que se ha visto a la reina especialmente afectada. Con semblante serio y ambos vestidos de azul marino, los reyes han entrado en la sala adyacente para encontrarse a los representantes de las asociaciones de Víctimas de la DANA.

Como se puede ver en el vídeo que acompaña esta noticia, han comenzado los saludos y, tras los besos de la reina, el rey ha pedido permiso para poder mostrar su afecto. Deteniéndose una a una con cada una de las víctimas los reyes han escuchado solo un fragmento de las terribles historias de aquel día.

"He perdido a mi mujer y a mi suegra", le decía un hombre al rey, quien intentaba reconfortarle: "Creo que estos días los recuerdos son importantes. Para ustedes es todos los días del año".

Mientras, la reina se ha acercado a su bolso a coger un paquete de clínex para parar el llanto de una de las víctimas. Gestos de cariño que se han sucedido en los casi nueve minutos que ha durado este encuentro. La reina Letizia, muy afectada, apretando las manos con fuerza, ha abrazado y consolado con palabras al oido.

Segundos antes de entrar al acto, como se puede ver en el vídeo que acompaña esta noticia, la reina ha mirado al cielo, compungida, y el rey la ha rodeado con sus brazos para arroparla.

Al entrar, el rey Felipe se ha colocado una mano en el pecho en señal de respeto. Durante el funeral, algunos lloraban en silencio. Mientras, la reina, con ternura, compartía miradas cómplices con Andrea, quien perdió a su madre en la riada. Y, tras sus palabras, ambas se han envuelto en un caluroso abrazo.

Al terminar, una mujer le ha entregado una carta y una flor a Letizia. También han compartido abrazos y lagrimas con Dolores, quien se salvó tras mantenerse agarrada a una ventana, algo que no lograron su marido y sus dos hijos. Los reyes han tenido palabras de cariño a todas y cada una de las personas que se acercaban a ellos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Un año sin verdad ni justicia: historia de la DANA más mortífera en décadas y la nefasta gestión que Mazón aún intenta tapar
  2. La llamada a una operadora del 112 el día de la DANA: "Estaba recogiendo cuerpos que iban flotando para que no se perdieran"
  3. Las confesiones de Juan Carlos I: "No hubo un golpe el 23F, sino tres. Armada me traicionó"
  4. Suben a 100 los muertos en Gaza, entre ellos 35 niños, tras los ataques de Israel amparados por Trump: "Hamás debe comportarse"
  5. El huracán Melissa toca la costa oriental de Cuba como tormenta de categoría 3 con vientos de hasta 195 km/h
  6. Lady Gaga eclipsa Barcelona con un espectacular concierto gótico y palabras en español: "¡Arriba las manos!"