La comparecencia de Sánchez en el Senado se convierte en una tragicomedia y un fracaso del PP al que le recuerda su corrupción

El contexto El Partido Popular había marcado en rojo la presencia del presidente del Gobierno en la comisión de investigación del 'caso Koldo', pero Sánchez ha terminado "encantado a tenor de cómo ha ido esta investigación".

El Partido Popular esperaba que la comparecencia de Pedro Sánchez en la comisión del Senado sobre el 'caso Koldo' fuera una oportunidad para criticar al Gobierno, pero el presidente salió airoso de las preguntas planteadas. La sesión estuvo marcada por la tensión entre Sánchez y el senador del PP, Alejo Miranda, quien insistía en interrogarlo sin dejarle responder adecuadamente. Las preguntas de Miranda incluyeron temas ajenos al caso, como la situación de la familia de Sánchez. A pesar de las acusaciones, Sánchez negó cualquier financiación irregular en el PSOE y señaló al PP por su historial judicial. Tanto el PP como el PSOE expresaron satisfacción con el resultado de la comparecencia, aunque por diferentes motivos.

El Partido Popular se frotaba las manos con la comparecencia de Pedro Sánchez en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo'. Prácticamente parecía que la intervención del presidente del Gobierno allí era una especie de arma de Alberto Núñez Feijóo para golpear al Gobierno. No obstante, y aunque desde Génova opinen lo contrario, Sánchez ha salido sin problemas con sus respuestas de las cuestiones planteadas en lo que se ha sentido una oportunidad perdida de los 'populares' dado el baremo que ellos mismos habían fijado.

Lo que más ha destacado, por encima de todo, de la comparecencia del líder del Ejecutivo ha sido la tensión presente en la sala entre el socialista y Alejo Miranda, el senador del PP encargado de hacer las preguntas. De hecho, entre los 'populares' había tantas ganas de preguntar que apenas quedaba espacio para las respuestas.

"¿Puedo responder?", intentaba replicar Sánchez mientras el senador 'popular' seguía hablando sin dejar margen a las preguntas. "¿Se avergüenza usted de Ábalos, Koldo y Cerdán? Es que es así de sencillo, ¿se avergüenza sí o no? Yo pregunto y usted responde", afirmaba Miranda con un énfasis que ha llevado al presidente del Gobierno a calificar esta comisión de "inquisitorial".

Las respuestas de Sánchez, al menos las que le dejaba articular, no convencían a un intenso Alejo Miranda. Tal es el tono que ha alcanzado la discusión, que su compañera ha tenido que intervenir para avisarle de que se estaba desviando de la estrategia que debía seguir. "Te la está liando", le ha susurrado a un exaltado senador.

Y, pese a la advertencia de su compañera, las preguntas se agolpaban de tal manera que Alejo Miranda no se quiso dejar nada. Porque la comisión era centrada en el 'caso Koldo', pero el senador 'popular' también ha aprovechado la oportunidad para sacar a la luz las causas contra su mujer, Begoña Gómez, o su hermano, David Sánchez. "Por supuesto que defiendo que son inocentes", ha respondido un Sánchez al que también le han preguntado sobre el PSOE y sobre el exgerente del partido.

"Está usted aquí partiéndose de risa de todos los españoles después de que se hayan llevado el dinero crudo de la trama de mascarillas", sentenciaba indignado Alejo Miranda ante las respuestas de Sánchez. Ante tanta pregunta, muchas fuera de la temática por la que se encontraba allí, el presidente del Gobierno ha aprovechado para lamentar la "bajeza" y el "lodazal" que se ha vivido este jueves en el Senado.

Eso sí, la tensión también se ha vivido con Eloy Suárez, el presidente de la comisión y también miembro del PP. Una comisión que Sánchez ha evitado llamar de investigación y ha calificado de "difamación", lo que ha provocado la respuesta de Suárez: "Señor Sánchez, le quiero recordar que esto es una comisión de investigación. Ni es de difamación...". "Bueno, yo creo que esto es un circo más que una comisión", le replicaba el presidente del Gobierno, a lo que el presidente de la comisión apostilló que esa era "su opinión".

Además, el líder del Ejecutivo ha tirado de sarcasmo para señalar la parcialidad de Eloy Suárez: "Agradezco como siempre la imparcialidad de la presidencia de esta comisión. Es un sarcasmo, ya me entienden ustedes". "Yo le agradezco señor Sánchez, su valentía con quien sabe que no puede debatir. No sabe cuánto se lo agradezco", reaccionaba el presidente de la comisión.

En cambio, con otras formaciones, el presidente ha tirado de sonrisa o respuestas más jocosas, como cuando María Mar Caballero, senadora de UPN, le preguntaba cuánta gente viajaba con él en el Peugeot con el que se recorrió España en busca de apoyo para las primarias socialistas: "Me está preguntando usted que cuántos iban en el Peugeot. ¿De verdad, señoría? Depende del día", acababa respondiendo entre risas.

Unas risas en algunas respuestas que le han valido la reprimenda de Eduard Pujol, senador de Junts: "Su actitud sonriente sí que ayudan a crear la sensación de circo". "A las insidias y las difamaciones es mejor responder con una sonrisa", le ha replicado Sánchez.

Las respuestas de Sánchez

En cuanto a las cuestiones más informativas sobre el conocimiento o no de determinadas actuaciones dentro del PSOE, Pedro Sánchez ha negado todas las acusaciones de financiación irregular en el PSOE. Ha defendido con vehemencia que en Ferraz no hay ni caja B ni sobresueldos.

"El PSOE es un partido que tiene una financiación absolutamente limpia, legal y regular. En el PSOE no existen sobresueldos. Otros partidos, que tienen esos sobresueldos, muchas veces los tienen sin declarar", afirmaba el presidente del Gobierno.

Ahora bien, al mismo tiempo que negaba la financiación irregular en Ferraz, ha aprovechado cada respuesta para arremeter contra el PP porque los jueces sí acreditaron la suya. Una estrategia del presidente que se ha visto durante toda su comparecencia: "Caja B ha habido en otro partido político y ahí está la sentencia de la Audiencia Nacional".

"¿Hubo un circuito de entrada y salida de dinero negro en Ferraz? ¿Sí o no?", le ha preguntado Miranda. "Lo hubo en la calle Génova, en Ferraz nunca", replicaba Sánchez. "En la calle Génova muchos, en la calle Ferraz conforme a la legalidad", también ha respondido Sánchez sobre los pagos en efectivo.

Porque el presidente del Gobierno ha pedido al PP que "limpien primero su casa y luego ya, si eso, hablamos del resto": "Solo hay una Gürtel, su residencia está en una sede pagada con el dinero corrupto como acreditó la Justicia. Eso lo sabe toda España y es la verdad que ustedes no pueden soportar".

Otra cosa es recibir algunos pagos en efectivo de su partido. Eso sí lo ha reconocido el líder del Ejecutivo, aunque los ha justificado con que siempre fueron para liquidar gastos que él había adelantado. "Estoy convencido de que en alguna ocasión he podido liquidar gastos, siempre contra factura. Liquidaciones de gastos que yo antes he adelantado. Sobre cifras, no le puedo responder en concreto porque fueron absolutamente anecdóticas", ha explicado matizando que nunca fueron superiores a los 1.000 euros.

Satisfacción en el PP

Pese a todo, en Génova están satisfechos con la comisión de investigación a Pedro Sánchez, apuntando que se le ha visto "incómodo" y que ha evitado responder categóricamente a muchas cuestiones para no incurrir en falso testimonio.

En los pasillos del Senado tras terminar la comparecencia de Sánchez en la Cámara Alta, Alejo Miranda ha analizado la intervención del presidente. "Hemos visto a un Pedro Sánchez arrinconado. Tiene un problema con la verdad. La batalla con la verdad la tiene absolutamente perdida", ha defendido el 'popular'.

De hecho, desde el PP apuntan que muchas de las fórmulas que ha utilizado el presidente del Gobierno para responder son las que usan los culpables, tales como 'no lo recuerdo' o 'no me consta'. Además, han recalcado que Sánchez no ha respondido al ofrecimiento de un encuentro en la sala junto con José Luis Ábalos y Víctor de Aldama.

Y también en el PSOE

Pero también en las filas socialistas hay buenas sensaciones con la comparecencia de un Sánchez que, afirman, ha salido "aún mejor de lo que ha entrado" pese a que desde el PP se haya hecho uso de la "peor política" con un interrogatorio "caótico y atropellado" que ha evidenciado que esta comisión es un "auténtico circo".

Unas buenas sensaciones que Pedro Sánchez ha ratificado, primero, durante la propia comisión de investigación: "A tenor de cómo ha ido esta investigación, tengo que decirles que vengo encantado".

Y que ha reiterado a su salida del Senado con una breve respuesta a los medios de comunicación: "Yo sí (sale satisfecho), otros seguro que no".