Pilar Bernabé pide a Feijóo que cese a Mazón: "El PP ya mandó a su casa a un presidente de la Generalitat, ¿por qué no lo hace ahora?"

Un año después, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, sigue en el cargo. Sigue pese a que cada información que sale sobre la famosa sobremesa en El Ventorro le compromete. Sigue pese a que las víctimas de la DANA le exigen que se vaya para poder rehacer sus vidas. Y este miércoles ha asistido al funeral de Estado pese a que los familiares de los fallecidos le pidieron que no lo hiciera.

La delegada del Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé, asegura que no hay justificación para que Mazón siga en el cargo: "Las explicaciones sobre su presencia las tiene que dar Mazón, no solo por estar en el funeral, sino por seguir como president de la Generalitat".

"La mayoría de la gente no le quiere, ni siquiera los suyos propios", añade Bernabé en El Objetivo. Además, señala al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por no forzar la dimisión de Mazón: "El PP ya mandó a su casa a un presidente de la Generalitat, ¿por qué no lo hace con Mazón?".

Asimismo, Bernabé elogia la actitud de los familiares de los fallecidos durante el funeral. "Toda España ha visto cómo todos los familiares han demostrado una entereza y una valentía enorme, se han ido reconfortados, me han dicho que necesitaban este funeral", concluye la delegada del Gobierno en Valencia.

