El contexto Tras las últimas polémicas que han rodeado al presidente del Gobierno y a su círculo más cercano, la distancia entre Sánchez y Feijóo en intención de voto entre las mujeres se ha reducido a solo medio punto de ventaja para el presidente del Gobierno.

Los datos del último barómetro de laSexta constatan el complicado momento por el que atraviesa el PSOE en general y Pedro Sánchez en particular después de los escándalos de los últimos meses con los fallos en las pulseras antimaltrato, las denuncias por acoso sexual contra Paco Salazar o la vida privada de José Luis Ábalos.

Según los datos del barómetro, el 50,5% de los votantes consideran que Alberto Núñez Feijóo será el próximo presidente del Gobierno, por un 47% que creen que Sánchez repetirá en el Palacio de la Moncloa. Por sexo, vemos a los hombres decantándose por Feijóo frente a Sánchez (52,4% frente a 44,9%), mientras que las mujeres se quedan con Sánchez frente a Feijóo (49,1% contra 48,6%).

Preguntados por quién prefieren que sea el próximo presidente del Gobierno, un 50,5% aseguran preferir al líder del PP como próximo jefe del Ejecutivo, por un 45,4% que prefieren a Sánchez. En este caso, las mujeres prefieren por un ligero porcentaje que Feijóo sea presidente, con un 48,8% frente a un 47,2% que se decanta por el actual presidente del Gobierno.

El caso Salazar o los fallos en las pulseras antimaltrato pone en riesgo el voto femenino que permitió a Sánchez resistir el 23-J

Sánchez ha hecho de la defensa de los derechos de las mujeres una de sus banderas, presentando al PSOE como "el partido de las mujeres", como aseguró en 2018. Pero ahora, ante estos escándalos, Sánchez ha visto como Feijóo le ha comido terreno en ese voto femenino, como evidencian los datos del barómetro.

En el PSOE saben perfectamente que el apoyo de las mujeres es clave para hacerse fuertes en las elecciones. De hecho en las de 2023 ya fue un elemento determinante: los socialistas lograron llevarse más del 30% del voto femenino, 8 puntos por delante del PP y muy por encima de otra fuerza de izquierdas como Sumar. "Hago un llamamiento a todas las mujeres: pido el voto a todas las mujeres. Que ninguna se quede en casa, todas a votar al PSOE", pidió durante un mitin de campaña.

Hace unos meses Sánchez ya volvió a expresar públicamente su confianza en el voto de las mujeres, pero el desgaste desde entonces ha hecho mella. Los audios de Koldo y Ábalos, el caso Salazar o los fallos en las pulseras antimaltrato parecen pesar más que el miedo a un pacto entre derechas.

