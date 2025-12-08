Crece el escepticismo de Europa al plan de paz de EEUU a medida que Trump hace gala de su afinidad con Putin

¿Por qué es importante? "Creo que la cuestión principal es la convergencia entre nuestras posiciones comunes, las de los europeos, los ucranianos y los EEUU para finalizar estas negociaciones de paz", ha agregado Macron tras una reunión de Ucrania con los líderes del grupo E3 (Francia, Reino Unido y Alemania).

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha sido el único que ha respondido este lunes a Trump. Tras una reunión en Londres con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, Merz ha dejado claro que no se fía de algunos de los puntos que Estados Unidos ha incluido en el borrador para un plan de paz en Ucrania.

Europa desconfía del papel de mediador de Trump, pero saben que no les queda otra opción que tenerlo de su parte. Merz ha admitido que es "escéptico" sobre algunas detalles de los documentos facilitados por EEUU, sin precisarlos, para alcanzar la paz en Ucrania y ha recalcado que el destino de ese país es el "destino de Europa".

Pasan los días, la guerra continúa y la cercanía de Trump con Putin es cada vez más evidente. "Él es el jefe", llegó a decir el presidente estadounidense de su homólogo ruso. Y el afecto es mutuo. Cada vez que termina una reunión, ya sabemos lo que viene. "Trump y yo hemos forjado una relación sólida, práctica y de confianza", dijo por su parte Putin.

Y mientras se acerca al Kremlin, Trump se aleja de sus aliados europeos. Merz, Starmer y Macron recelan de la palabra del estadounidense porque su apoyo a Kyiv es tímido y su relación con Zelenski inexistente mientras la palabra del líder ucraniano cuenta muy poco para Washington.

Macron ha hecho hincapié este lunes en el apoyo sin fisuras a Ucrania con el objetivo de conseguir la paz. "Creo que tenemos muchas cartas en la mano", pues la economía rusa "está empezando a resentirse", ha dicho. "Ahora creo que la cuestión principal es la convergencia entre nuestras posiciones comunes, las de los europeos, los ucranianos y los EEUU para finalizar estas negociaciones de paz", ha agregado, resaltando la importancia en la unidad de estos tres actores.

Europa se prepara sin Trump

Mientras, sin embargo, los aliados europeos están preparando el terreno por si se quedan solos. Para ello, esta mañana el secretario de defensa británico ha presentado buques de guerra con inteligencia artificial integrada, drones y misiles de última generación para frenar a Putin en su guerra híbrida.

El Presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha insistido también este lunes en que si eres un país aliado debes demostrarlo con hechos y ha remarcado que la Unión Europea (UA) no aceptará ninguna "amenaza de interferencia en la vida política europea", tras la publicación de la nueva estrategia de seguridad de Estados Unidos que critica duramente a la UE.

"Si somos aliados, debemos actuar como aliados, y los aliados no amenazan con interferir en la vida política interna de sus aliados, la respetan; no podemos aceptar esta amenaza de interferencia en la vida política de Europa", ha subrayado el presidente del Consejo en la conferencia anual del Instituto Jacques Delors, en París. Pero Trump parece tener cada vez más dudas de quiénes son sus enemigos.

