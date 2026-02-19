Ayuso patina al atacar al PSOE por el exDAO y niega que sea comparable al alcalde de Móstoles: "No era acoso sexual"

Los detalles "¿Por qué no tienen un poco de vergüenza y no nos hablan de acoso sexual?", ha respondido la presidenta madrileña al ser preguntada por el PSOE sobre la denuncia de acoso sexual y laboral interpuesta por una exconcejala de Móstoles a Manuel Bautista.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha utilizado la denuncia por agresión sexual al exDAO de la Policía Nacional para atacar al PSOE durante la sesión de control en la Asamblea de Madrid. Ayuso ha intentado diferenciar este caso del del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, acusado de acoso sexual y laboral, restando credibilidad a la víctima. El PP, que antes acusaba al ministro Marlaska de encubrir la agresión del DAO, ahora solo insinúa su conocimiento. A pesar de no tener pruebas, Elías Bendodo sugiere que Marlaska sabía y ocultó el hecho, mientras que Feijóo pide su dimisión por incompetencia.

Instrumentalizar la denuncia por agresión sexual al exDAO de la Policía Nacional para atacar al PSOE. Es lo que ha hecho este jueves la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la sesión de control en la Asamblea de Madrid.

En su intervención, la presidenta madrileña ha tratado de diferenciar el caso de José Ángel González del de Manuel Bautista, alcalde de Móstoles, que fue denunciado por una exconcejala por acoso sexual y laboral. "Pretenden comparar al alcalde de Móstoles, que no era un caso de acoso sexual, con el DAO", ha respondido Ayuso al ser preguntada al respecto por el Grupo Parlamentario Socialista.

"¿Por qué no tienen un poco de vergüenza y no nos hablan de acoso sexual?", ha añadido Ayuso, tratando de desautorizar al PSOE para hablar del presunto acoso del alcalde de Móstoles. Un caso en el que la víctima también señaló a Alfonso Serrano y Ana Millán, número dos y tres de Ayuso, respectivamente, por tratar de impedir que el caso llegase a los tribunales. "El amparo pasa por que te quites de la cabeza cualquier denuncia", asegura la denunciante que llegó a decirle Millán.

El PP pasa de acusar al PSOE sin pruebas a insinuar

El PP ya no se atreve hoy a decir rotundamente que el ministro Marlaska conocía y tapó la agresión sexual del DAO de la Policía Nacional. Ayer lo afirmaban y hoy han pasado a insinuarlo. Mientras, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no tiene problemas en mostrar su doble rasero. La 'popular' se indigna con el caso del DAO pero ningunea y resta credibilidad a la víctima del alcalde de Móstoles. Dice que el acoso sexual apareció "por el camino".

En el caso del DAO, el PP nacional que ayer en la sesión de control al Gobierno pedía la dimisión de Marlaska hoy mide sus palabras. El propio Alberto Núñez Feijóo se ha puesto de perfil hoy con un "veremos si lo conocía o no". También Carmen Fúnez, vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP ha reconocido que no saben si el ministro del Interior "conocía o no conocía efectivamente el hecho".

Aunque hay quien se resiste a dejar de lanzar la acusación, eso sí, sin pasar la línea roja. Con un "tiene toda la pinta de que el ministro Marlaska lo sabía y lo tapó", ha salido Elías Bendodo, vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP.

Insinuaciones y no afirmaciones, pero lo supiera o no para Feijóo lo importante es que Marlaska dimita. "Si el ministro del Interior no conoce con quién se rodea, de quién se rodea y qué hacen los que se rodean desde hace meses es un verdadero incompetente", ha afirmado.

