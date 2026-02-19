24 horas después de pedir la dimisión de Marlaska por el caso del DAO el PP pasa de acusar (sin pruebas) a insinuar

Entre líneas El PP sigue pidiendo la dimisión de Marlaska aunque, ante la amenaza de acciones legales, ya no se atreven a insistir sin pruebas en que el ministro del Interior sabía del caso del DAO y lo tapó. Sin embargo, Ayuso sigue utilizando sin reparos su doble moral con el caso del alcalde de Móstoles.

El Partido Popular (PP) ha moderado su postura sobre el ministro Marlaska, pasando de acusarlo directamente de encubrir una agresión sexual a insinuarlo. Mientras tanto, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, muestra un doble rasero al indignarse por el caso del DAO, pero restar credibilidad a la víctima del alcalde de Móstoles, afirmando que el acoso "apareció por el camino". A pesar de las insinuaciones, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, insiste en que Marlaska debería dimitir por incompetencia. Ayuso, quien ha desprestigiado a la víctima de Móstoles, ahora habla de respeto hacia las víctimas, aunque previamente apoyó al presunto acosador.

El PP ya no se atreve hoy a decir rotundamente que el ministro Marlaska conocía y tapó la agresión sexual del DAO de la Policía Nacional. Ayer lo afirmaban y hoy han pasado a insinuarlo. Mientras, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no tiene problemas en mostrar su doble rasero. La 'popular' se indigna con el caso del DAO pero ningunea y resta credibilidad a la víctima del alcalde de Móstoles. Dice que el acoso sexual apareció "por el camino".

En el caso del DAO, el PP nacional que ayer en la sesión de control al Gobierno pedía la dimisión de Marlaska hoy mide sus palabras. El propio Alberto Núñez Feijóo se ha puesto de perfil hoy con un "veremos si lo conocía o no". También Carmen Fúnez, vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP ha reconocido que no saben si el ministro del Interior "conocía o no conocía efectivamente el hecho".

Aunque hay quien se resiste a dejar de lanzar la acusación, eso sí, sin pasar la línea roja. Con un "tiene toda la pinta de que el ministro Marlaska lo sabía y lo tapó", ha salido Elías Bendodo, vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP.

Insinuaciones y no afirmaciones, pero lo supiera o no para Feijóo lo importante es que Marlaska dimita. "Si el ministro del Interior no conoce con quién se rodea, de quién se rodea y qué hacen los que se rodean desde hace meses es un verdadero incompetente", ha afirmado.

Lo que no cambia en el PP es su doble moral sobre el presunto acoso sexual del alcalde de Móstoles. "Pretenden comparar al alcalde de Móstoles cuando no era un caso de acoso sexual. Cambió por el camino, cambió por el camino... de repente un rato grabado", ha defendido hoy Ayuso.

Pero sí, el de Móstoles es un caso de presunto acoso sexual tal y como deja claro la denuncia de la exconcejala. Así que Ayuso ahora habla de respeto para las víctimas. "Comparar a unos con otros es no respetar a las víctimas", ha asegurado la 'popular'.

Unas palabras que serían creíbles si no las hubiera dicho la misma persona que lleva desprestigiando a la víctima desde el principio. Ayuso criticaba hace dos semanas que el caso de Móstoles era "un caso fabricado contra el PP". La misma Ayuso también que apoyaba incondicionalmente al presunto acosador hablando del "daño" que se le hacía al denunciado.

Y la misma Ayuso que se negó a recibir a la víctima alegando motivos de agenda.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.