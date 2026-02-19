Los vídeos de las declaraciones con diferencias evidentes de Aldama y Pano sobre las entregas de dinero en Ferraz

Las dos caras Sentado frente al juez, Aldama señala a la que fue su socia mientras Pano le da la vuelta y dice que fue él quien le pidió a ella entregar 90.000 euros en Ferraz.

En la investigación del caso hidrocarburos, las declaraciones de Víctor de Aldama y Carmen Pano presentan notables discrepancias. Aldama acusa a Pano de entregarle dinero, que él luego daba a Koldo García y José Luis Ábalos para agilizar negocios en el Ministerio, mencionando cifras de 40.000 a 50.000 euros. Pano, por su parte, afirma que Aldama le pidió entregar 90.000 euros en Ferraz, a lo que ella accedió solo una vez. Aldama niega estas afirmaciones y sugiere la financiación irregular del PSOE, mencionando un sobre entregado por Delcy Rodríguez relacionado con el negocio de hidrocarburos, aunque su intento de negociación con esta información no tuvo éxito.

laSexta ha tenido acceso a las declaraciones de Víctor de Aldama y de Carmen Pano en la investigación del caso hidrocarburos. Las diferencias en el relato de ambos son evidentes, especialmente cuando hablan de las entregas de dinero, que una da por ciertas y el otro niega absolutamente.

Sentado frente al juez, Aldama señala a la que fue su socia. "Carmen me estaba dando cantidades de dinero que yo estaba entregando al señor Koldo García y al señor José Luis Ábalos", declaró el empresario imputado en la trama Koldo. Dice que Carmen Pano agilizaba así sus negocios en el Ministerio. "Fueron como 40 o 50.000 euros que se les entregaron a ellos", agregó.

Pano, sin embargo, le da la vuelta y dice que fue Aldama el que le pidió a ella entregar 90.000 euros en Ferraz. "Le dije: es la última vez que te hago este tipo de favores, apáñatelas como puedas", respondió ante el juez la empresaria, también imputada en la misma trama.

Él lo desmiente: "No, no tiene sentido, se lo está inventando". Y frente al juez desliza la presunta financiación irregular del PSOE. "¿Hubo otras entregas de dinero aunque no fueran de Carmen Pano?", le preguntan, y él responde: "Tengo conocimiento de que sí, pero porque me lo decía Koldo, pero no sé de quién ni cómo".

Las pruebas, según el empresario, estarían en el famoso sobre que asegura le entregó la ahora presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. "Es relativo al negocio de hidrocarburos con la financiación ilegal del partido del PSOE", asegura. Un sobre que Aldama intentó utilizar para negociar un acuerdo alegando: "Eso es algo que creo que tenemos que negociar directamente o que tenemos que hablar directamente". Maniobra que, sin embargo, no tuvo éxito.

