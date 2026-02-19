Ahora

Caso González Amador

El novio de Ayuso pide su absolución en la causa por fraude al considerar que "no es un proceso justo" por la condena al fiscal general

Los detalles El abogado de Alberto González Amador, Carlos Neira, esgrime en su escrito de defensa que los delitos reconocidos vienen precedidos "por la actuación delictiva del fiscal general del Estado".

Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, sale de los Juzgados tras declarar ante la jueza.Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, sale de los Juzgados tras declarar ante la jueza.Agencia EFE
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, reclama su absolución en la causa en la que está imputado por fraude fiscal, falsedad documental, falsedad contable y pertenencia a grupo criminal. Su abogado, Carlos Neira, alega en su escrito de defensa que la pareja de Ayuso "no está afrontando un procedimiento penal justo" por la filtración del correo en el que su abogado reconocía su culpabilidad, motivo por el que fue condenado el ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

El escrito, señala que este procedimiento penal fue "precedido, antes de existir, por la actuación delictiva del fiscal general del Estado, desarrollada con ocasión de la función jurisdiccional de la institución y consistente en la revelación a la Cadena Ser, al diario El País y a la opinión pública de los correos electrónicos en los que se plasmaba la posición de conformidad de la defensa del ahora acusado".

El letrado añade que "el máximo defensor y garante sobre el papel de la legalidad sustantiva y procesal y de la tutela de los derechos fundamentales de los ciudadanos, se transformó y transformó esa posición de garante, en la atalaya desde la que lesionar, con una intensidad delincuencial, los derechos fundamentales a la defensa y a la presunción de inocencia" de González Amador.

En consecuencia, pide la libre absolución del novio de Ayuso al entender que los hechos que se van a juzgar "no son constitutivos de delito alguno, ni de delito contra la Hacienda Pública, ni de falsedad documental, ni delito contable, ni de un delito de pertenencia a grupo criminal a que se refiere la Acusación Popular de PSOE y Más Madrid".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Los "comportamientos inapropiados" del exDAO con las mujeres eran un secreto a voces en la Policía: "Era un tocón"
  2. El expríncipe Andrés sale de comisaria tras ser detenido por "mala conducta en un cargo público" y su relación con el caso Epstein
  3. Trump amenaza a Irán con que "pueden ocurrir cosas malas" mientras Netanyahu promete algo "que no pueden ni imaginar"
  4. Rufián aboga por el pragmatismo en la izquierda para lograr más escaños: así habría sido el reparto en las elecciones de 2023
  5. Vecinos de la calle Tribulete (Madrid) hacen historia y sientan en el banquillo a un fondo buitre por acoso inmobiliario
  6. La emotiva historia de Punch, un mono rechazado por su madre que encontró consuelo en un peluche