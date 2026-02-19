El novio de Ayuso pide su absolución en la causa por fraude al considerar que "no es un proceso justo" por la condena al fiscal general

Los detalles El abogado de Alberto González Amador, Carlos Neira, esgrime en su escrito de defensa que los delitos reconocidos vienen precedidos "por la actuación delictiva del fiscal general del Estado".

Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, solicita su absolución en un caso donde está acusado de fraude fiscal, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal. Su abogado, Carlos Neira, argumenta que González Amador no ha tenido un "procedimiento penal justo" debido a la filtración de un correo en el que se admitía su culpabilidad, lo que llevó a la condena del ex fiscal general Álvaro García Ortiz. El letrado critica que el fiscal violó derechos fundamentales al revelar información a medios como la Cadena Ser y El País. En consecuencia, se pide la absolución, alegando que los hechos no constituyen delito.

El escrito, señala que este procedimiento penal fue "precedido, antes de existir, por la actuación delictiva del fiscal general del Estado, desarrollada con ocasión de la función jurisdiccional de la institución y consistente en la revelación a la Cadena Ser, al diario El País y a la opinión pública de los correos electrónicos en los que se plasmaba la posición de conformidad de la defensa del ahora acusado".

El letrado añade que "el máximo defensor y garante sobre el papel de la legalidad sustantiva y procesal y de la tutela de los derechos fundamentales de los ciudadanos, se transformó y transformó esa posición de garante, en la atalaya desde la que lesionar, con una intensidad delincuencial, los derechos fundamentales a la defensa y a la presunción de inocencia" de González Amador.

En consecuencia, pide la libre absolución del novio de Ayuso al entender que los hechos que se van a juzgar "no son constitutivos de delito alguno, ni de delito contra la Hacienda Pública, ni de falsedad documental, ni delito contable, ni de un delito de pertenencia a grupo criminal a que se refiere la Acusación Popular de PSOE y Más Madrid".

