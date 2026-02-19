El Govern y los Comuns acuerdan limitar la compra de vivienda especulativa en zonas tensionadas de Cataluña

Los detalles Los grandes tenedores solo podrán comprar edificios enteros y deberán poner los pisos en alquiler según el índice de precios topado.

Cataluña será la primera región en prohibir la compra especulativa a grandes tenedores en zonas tensionadas, tras un acuerdo entre el Govern y los Comuns, que requiere el apoyo de ERC. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y Jéssica Albiach, presidenta de los Comuns en el Parlament, han firmado el pacto que modifica la ley de urbanismo para limitar la compra especulativa. Esta medida permitirá a los ayuntamientos crear planes especiales para restringir la compra de viviendas a fines residenciales, aplicándose en zonas tensionadas antes de las elecciones municipales de 2027. Los pequeños propietarios podrán tener hasta cuatro viviendas, mientras que los grandes propietarios solo podrán adquirir edificios completos bajo condiciones de alquiler topado. Las administraciones públicas y entidades del tercer sector estarán exentas de estas restricciones. Esta iniciativa coloca a Cataluña a la vanguardia en la regulación contra la especulación inmobiliaria, similar a lo que ocurre en países como Dinamarca o Canadá.

Cataluña va a convertirse en la primera región en prohibir la compra especulativa a grandes tenedores en zonas tensionadas. Así lo han acordado el Govern y los Comuns, una medida que forma parte de su acuerdo para la aprobación de presupuestos en esa comunidad autónoma, y que necesita el apoyo de ERC para salir adelante.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, han rubricado este jueves el pacto, que incluye la modificación de la ley de urbanismo para limitar la compra especulativa de vivienda, con el objetivo de que se pueda aplicar "antes de verano".

Esta modificación forma parte del acuerdo para las cuentas públicas como un anexo al pacto, y que pretenden tramitar por lectura única en el Parlament.

La modificación de la ley de urbanismo habilitaría a los ayuntamientos catalanes a elaborar planes especiales de urbanismo que limiten la compra de vivienda a personas físicas con el objetivo de residir en ellas, con algunas excepciones.

Se aplicará en zonas de mercado tensionado y mientras tengan esta condición, y el objetivo es que los consistorios lo apliquen antes de las elecciones municipales de 2027, una iniciativa que podrán trasladar a los plenos municipales también asociaciones privadas y entidades para que se debata.

Cuatro viviendas para pequeños propietarios

Aunque la proposición de ley de los Comuns contemplaba que los pequeños propietarios no podían adquirir más de una vivienda, finalmente podrán tener hasta cuatro en su municipio de residencia habitual. Eso sí, deberán alquilarlas según el índice de precios topado.

También podrán utilizarse como residencia habitual propia o de familiares hasta segundo grado (padres, hijos, hermanos, abuelos y nietos).

En cambio, los grandes propietarios no podrían adquirir pisos. Tan solo podrían comprar edificios enteros, con la obligación de que el alquiler de sus pisos sea residencial y con el precio topado.

Habrá mecanismos para que, en todo caso, se compre el edificio entero de golpe (bajo estas condiciones de alquiler topado) y evitar que se compre piso a piso hasta quedarse finalmente con todo el edificio entero.

Segundas residencias

Sí que se podrían adquirir segundas en otro municipio que no sea el de residencia habitual (tanto para pequeños como grandes propietarios), aunque no se podrán poner en alquiler.

Las administraciones públicas y fundaciones que trabajen con vivienda social, así como entidades del tercer sector, estarán exentas de estas limitaciones de compra cuando destinen la vivienda a alquiler protegido, social o asequible.

Primera en regularlo

Con esta modificación, defienden los Comuns, los principales impulsores de esta medida en la negociación, Cataluña se convertirá en "la primera comunidad autónoma" que contará con esta herramienta para prohibir las compras especulativas a grandes tenedores y a fondos buitre.

Es una medida que se aplica también en otros países como Singapur, Dinamarca, Austria, Canadá, Suiza o Países Bajos. De esta forma, aseguran, "nadie podrá comprar para especular", porque cualquier nueva compra de vivienda será para residencia habitual o para alquilar a precios topados.

