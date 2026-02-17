La exedil de Móstoles se querella contra el alcalde por acoso sexual, laboral, lesiones y coacciones

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, ofrece una rueda de prensa para negar el supuesto caso de acoso laboral y sexual contra una ex concejala

Los detalles La defensa de la concejala no ha presentado una denuncia directamente contra Alfonso Serrano y Ana Millán, sino contra el PP de Madrid como persona jurídica.

La exconcejal de Móstoles ha presentado una querella contra el PP de Madrid por presunto acoso laboral y sexual, coacciones y lesiones, tras denunciar internamente al alcalde Manuel Bautista. La denuncia, preparada por el abogado Antonio Suárez-Valdés, no se dirige directamente contra Ana Millán y Alfonso Serrano, aunque podrían ser investigados. La exedil acusa al PP de Madrid de no protegerla y burlarse de su situación, lo que la llevó a buscar amparo penal. El alcalde niega las acusaciones, atribuyéndolas a discrepancias por un cargo. Isabel Díaz Ayuso y otros dirigentes del PP defienden que la denuncia fue tratada como una disputa laboral, no como acoso. La exconcejala dejó su cargo y el partido en 2024, tras no recibir apoyo.

La defensa de la exconcejal de Móstoles que denunció internamente al alcalde de la ciudad madrileña, Manuel Bautista (PP), ha presentado este martes una querella por un presunto acoso laboral y sexual, así como por coacciones y lesiones.

Fuentes de la defensa de la exedil adelantaban este lunes a laSexta su intención de presentar la denuncia, que finalmente no irá dirigida directamente contra Ana Millán y Alfonso Serrano, sino contra el PP de Madrid como persona jurídica, sin perjuicio de que los dos dirigentes puedan ser finalmente investigados por sus responsabilidades orgánicas.

Su abogado, el letrado Antonio Suárez-Valdés, comenzó a preparar la denuncia el pasado 6 de febrero, días después de que estallase el caso. Fuentes de la defensa de la exedil criticaban entonces que los altos cargos del Gobierno de la Comunidad de Madrid no solo taparon la denuncia de acoso, sino que ahora están "riéndose de ella".

Según el letrado, "la omisión primero y el fracaso después de los mecanismos internos de protección de la víctima y la ausencia de respuesta institucional por parte del Partido Popular, han obligado a nuestra representada a buscar amparo directo en la vía penal, que intentó evitar inicialmente".

Las claves del caso

El PP de Madrid vivió un terremoto con la publicación de la información del diario 'El País' que recogía la presión que habrían ejercido para que una exconcelaja del partido en Móstoles no denunciara al alcalde de la ciudad, Manuel Bautista, por acoso sexual y laboral.

El PP de Madrid presionó a una edil para que no denunciara al alcalde de Móstoles por acoso sexual: "El amparo pasa por que te quites de la cabeza cualquier denuncia"

Este mismo jueves, coincidiendo con el pleno de la Asamblea de Madrid, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, habló de un "caso fabricado" contra los 'populares'. "Si una mujer es víctima por el hecho de ser mujer, ¿dónde queda mi presunción de inocencia ante sus ataques diarios?", se preguntó Ayuso durante la sesión.

Según el citado medio, el regidor "acosó sexualmente" a una concejala de su formación desde el inicio de la campaña electoral de 2023. Cuando la exedil se plantó ante esa situación, comenzó lo que ella define como "un acoso laboral", asegurando que no la permitían intervenir en los plenos para defender las mociones que había preparado y la "amenazaron" con retirarle todas las competencias que ostentaba.

En ese momento, los dirigentes del PP de Madrid Alfonso Serrano y Ana Millán, que forman el núcleo duro de Díaz Ayuso, no ampararon a la exconcejala cuando denunció internamente el presunto acoso. "El amparo pasa por que te quites de la cabeza cualquier denuncia", trasladó Millán a la exedil, según la documentación presentada que recoge 'El País'.

Ante la falta de respaldo, la edil entregó el acta, dejó la política y se dio de baja como militante del PP en octubre de 2024, según el relato de la denunciante, que llegó a pedir una reunión con Díaz Ayuso y remitió también un escrito al Comité Nacional de Derechos y Garantías del partido.

El alcalde de Móstoles ha defendido su inocencia, ha descartado su dimisión y ha negado cualquier tipo de acoso sexual y laboral a la exconcejala, y ha situado el origen de estas "falsas" acusaciones en discrepancias por un cargo que la exedil quería ocupar tras las elecciones municipales de 2023.

Los correos borrados de la exconcejala de Móstoles a Ayuso hablando de una "grave situación de acoso sexual y laboral" que podrían volver a la Justicia

Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid y número dos de Díaz Ayuso, ha hecho hincapié en que, internamente, la denuncia no se presentó "como un caso de acoso sexual o de abuso, sino como una disputa laboral" en el Ayuntamiento de Móstoles, en el que el PP gobierna desde 2023, y finalmente fue archivada "ante la falta de pruebas y de concreción".

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha utilizado también este argumento al asegurar que la investigación del partido consideró que no había indicios "suficientes y racionales" para actuar, y se ha remitido a las explicaciones dadas por Díaz Ayuso.

La justificación del PP de Madrid es que la denuncia no se presentó "como un caso de acoso sexual o de abuso", pero la edil envió una carta dirigida a Díaz Ayuso cuando se dio de baja del partido, que publica 'El País', en la que refleja de forma escrita "la grave situación de acoso sexual y laboral" que aseguraba haber a padecido.

