El PP se lanza en tromba a pedir la dimisión de Marlaska por la denuncia contra el exjefe de Policía: "Da náuseas verle sentado en el banco azul"

En una tensa sesión de control al Gobierno, el secretario general del PP, Miguel Tellado, exigió la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras la salida de José Ángel González, número dos de la Policía Nacional, acusado de agresión sexual. Tellado criticó al Gobierno por encubrir presuntos delitos y acusó a Marlaska de ignorar el caso. La vicepresidenta María Jesús Montero defendió la actuación del Gobierno y destacó la "tolerancia cero" con la violencia hacia las mujeres. Marlaska afirmó desconocer las acusaciones y aseguró que actuaron inmediatamente al conocer los hechos. Además, prometió dimitir si la víctima se siente desprotegida.

Sesión de control muy dura para el Gobierno. El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha pedido la dimisión del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras la salida del número dos de la Policía Nacional, José Ángel González, después de que un juzgado de Madrid haya admitido a trámite una querella interpuesta por una agente contra él por un delito de agresión sexual.

"Da náuseas verle a usted sentado en el banco azul, todo un ministro del Interior tapando una presunta agresión sexual, una violación", ha apuntado Tellado en la sesión de control al Gobierno en el Congreso. En una pregunta a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, Tellado ha acusado al Gobierno de ser unos "encubridores" de "presuntos delincuentes" y de pudrir "todo lo que tocan". "Feminismo asqueroso el de esta izquierda en contra de prohibir el burka, pero a favor de encubrir violaciones de un mando policial", ha afirmado el número dos de Alberto Núñez Feijóo.

Montero, por su parte, ha dicho que el Gobierno el martes hizo "lo que tenía que hacer" y también Marlaska, quien "ante el conocimiento de este caso, pidió la dimisión" de González. "Tolerancia cero con la agresión a las mujeres", ha afirmado.

El Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía comunicó el martes por la tarde a Marlaska su decisión de renunciar al cargo que ostenta, unas horas después de conocerse que el juzgado de violencia sobre la mujer número 8 de Madrid le ha citado a declarar el próximo 17 de marzo tras una querella de una agente por un delito de agresión sexual.

La agente denuncia que González, con quien mantuvo en el pasado una "relación de afectividad", la agredió sexualmente en una vivienda oficial propiedad del Ministerio del Interior a la que fue presionada a acudir en abril del año pasado y estando de servicio, y después fue coaccionada para que no denunciara los hechos.

El caso ha protagonizado la sesión de control al Gobierno, a la que no ha asistido el presidente Pedro Sánchez por estar de viaje oficial en La India. La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha sido la primera en intervenir y ha centrado también su pregunta en la dimisión de González. "Sabemos que lo conocían y que ha cesado y ha sido dimitido única y exclusivamente porque ha salido a la luz y no por lo que ha hecho", ha apuntado.

Montero, por su parte, ha acusado al PP de tener "una doble moral", ya que cuando ocurre algún caso o de presunta agresión de alguien relacionado con el Gobierno "se rajan las vestiduras", pero cuando hay miembros del PP que "permanecen en las instituciones" después de las denuncias, "no hacen absolutamente nada", como en los casos de los alcaldes de Móstoles o Algeciras.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que en su departamento desconocían hasta ayer los "graves" hechos denunciados sobre un presunta agresión sexual cometida por el número dos de la Policía José Ángel González a una compañera subordinada.

"De haber tenido el mínimo conocimiento de una circunstancia de esta gravedad, le hubiera pedido su renuncia", ha dejado claro el ministro en declaraciones en los pasillos del Congreso, donde ha sostenido que la prueba de que ni en el ministerio ni en la dirección general de la Policía sabían de estos hechos es que nada más conocerlos ayer se actuó "de inmediato".

Marlaska ha avanzado que, tras analizar la querella completa y después de la dimisión del director adjunto operativo de la Policía, también ha sido suspendido el comisario Oscar San Juan, persona de máxima confianza del Director Adjunto Operativo (DAO) y que según la denuncia coaccionó a la denunciante. "Evidentemente", ha añadido el ministro, una vez analizada la querella y dada la gravedad de los hechos y por salvaguardar el propio prestigio de la Policía Nacional no cabía otra decisión que requerir al DAO su renuncia o su cese inmediato en caso de que la dimisión no fuera inmediata.

Más avanzada la sesión de control, el ministro del Interior ha afirmado que dimitirá si la víctima asegura que no se ha sentido protegida o entiende que él como ministro le ha fallado. "De la única persona que podré yo aceptar cualquier crítica es de la propia víctima. Si la propia víctima no se ha sentido protegida o ha entendido que este ministro le ha fallado en algún sentido, evidentemente yo sí que renunciaré y sí que dimitiré", ha señalado.

El ministro se ha pronunciado de esta forma en una bronca sesión en la que los diputados del PP han pedido que dimita a gritos desde sus escaños, a lo que ha replicado la bancada socialista con un largo aplauso en señal de respaldo al ministro del Interior.

