"Oye, que soy el DAO": el audio de la violación que la víctima aporta en su querella por agresión sexual contra el exjefe de la Policía Nacional

El dato José Ángel González llegó a hacer 17 llamadas a la denunciante el día en que se produjo la agresión sexual denunciada. "Los hechos que se denuncian y resultan sustentados por la grabación de audio que se aporta", se recoge en la querella.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid tiene ya diligencias abiertas por presunta agresión sexual, coacciones y lesiones psíquicas por parte de José Ángel González, exDAO de la Policía Nacional, a una subordinada, un "abuso de superioridad" que la querella recoge que se evidenció el día en que se produjo la presunta agresión sexual denunciada.

En la denuncia, el abogado de la víctima, Jorge Piedrafita, detalla que el exDAO le ordenó a la querellante que fuese en un coche oficial a recogerle al restaurante en el que comía con el comisario Óscar San Juan para llevarle a su domicilio. Al llegar a la vivienda, le habría dicho de subir con él, a lo que ella se habría negado "de forma verbal, expresa y reiterada (...) manifestando su incomodidad con la situación y su deseo inequívoco de marcharse y regresar a su puesto de trabajo".

La denunciante finalmente subió al piso, del que González le habría impedido salir "con exabruptos" y le habría insistido en practicar actos sexuales que la víctima habría rechazado en todo momento. Pese a la negativa de la mujer, el máximo responsable operativo de la Policía Nacional presuntamente le tocó la vagina, "le introdujo los dedos y comenzó a masturbarla", mientras le pedía que le besase.

Según detalla el propio Piedrafita en la denuncia, los hechos que se denuncian "resultan sustentados por la grabación de audio que se aporta", una grabación en el piso del exDAO el día de la supuesta agresión sexual. Durante la comisión de la agresión sexual, el querellado "invocó expresamente su cargo mediante expresiones como "Oye, que soy el DAO", generando una intimidación ambiental añadida a la violencia física desplegada, recordando a la víctima su posición de subordinación institucional incluso en el momento de la agresión".

Sobre las 20:43 horas del mismo día 23 de abril, el querellado comenzó a realizar llamadas telefónicas compulsivas al teléfono móvil de la víctima, realizando un total de 17 llamadas telefónicas en un intervalo temporal breve, ninguna de las cuales fue atendida por la querellante. A esto hay que sumar los mensajes de WhatsApp que el exDAO envió a la víctima, con expresiones como "estás gilipollas" o "borrica".

El 22 de mayo ambos mantienen una conversación telefónica en la que González negó los hechos ocurridos ese 23 de abril. Durante ese intercambio llegó a decir: "Antes nunca había pasado, el que me negaras el sexo". "Vete a la mierda, vete a la mierda. Me arrepiento de haberte conocido. Eres lo peor que me ha pasado. Ven a verme a ver qué te puedo dar", añadió el exDAO, aludiendo a un determinado puesto de trabajo, según recoge la querella.

La denunciante, "decepcionada" con la respuesta de Interior

La querella, que está respaldada por "grabaciones de audio, conversaciones de WhatsApp e informes médicos", según el abogado de la denunciante, ha generado un auténtico terremoto en el cuerpo policial y en la política nacional, con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, señalado por PP y Vox. En la sesión de control de este miércoles, los 'populares' pidieron de forma reiterada la dimisión del ministro, que aseguró que "no sabía nada" de la denuncia hasta el día que fue presentada y anunció que dimitirá "si la víctima no se ha sentido protegida".

Lo cierto es que, hasta ahora, la víctima no se ha sentido "protegida" y está "decepcionada" con la reacción del Ministerio del Interior. Así lo trasladó su abogado en Al Rojo Vivo y Más Vale Tarde este miércoles, que lamentó que no hubiese "un cese fulminante" del exDAO y, en cambio, "se le invitase" a dimitir "como casi pidiéndole un favor". "Esta mañana seguía con su coche oficial, su piso oficial y su escolta", criticaba en laSexta. Fuentes del Ministerio del Interior trasladaban a laSexta que las atribuciones asociadas al cargo terminan cuando el cese es efectivo.

Marlaska afirma que "no sabía nada" de la denuncia contra el DAO y que dimitirá "si la víctima no se ha sentido protegida"

El ya ex director adjunto operativo de la Policía Nacional aseguró en la tarde de este miércoles que renunció al cargo "automáticamente" cuando conoció la querella por agresión sexual presentada contra él y que lo hizo para proteger el "buen nombre" del cuerpo. En Antena 3, González ha insistido en que fue él quien renunció antes de que el Ministerio del Interior ordenase su cese. "En el momento en que me enteré de la querella, pues automáticamente puse mi renuncia porque no quiero perjudicar el buen nombre de la Policía Nacional y además para poder defenderme en condiciones", ha afirmado.

Marlaska aseguró haber analizado la denuncia completa y anunció también la suspensión del comisario Óscar San Juan, persona de máxima confianza del DAO y que, según la denuncia, coaccionó a la denunciante para que no se querellara. "Ahora es el momento de la justicia y también de todo el respaldo, evidentemente, a la víctima", afirmó el ministro en la Cámara Baja.

Gemma Barroso, nueva DAO interina

Ahora, el puesto de González lo ocupa de manera interina Gemma Barroso, subdirectora general de Recursos Humanos y Formación, la persona con quien habló la víctima para comunicarle la querella contra González al ser su jefa directa. Barroso es, además, la persona que, según el abogado de la víctima, más la apoyó cuando ella le contó qué había pasado hace solo un día. La nueva DAO interina la atendió "inmediatamente", "muy bien" y se "quedó de piedra" al conocer lo ocurrido, tras lo que le dijo, según el abogado, que siguiera adelante y que le pida todo lo que necesite.

El 24 de julio de 2025, además, coincidieron en un despacho y fue cuando la víctima le trasladó que no podía seguir trabajando por salud mental. Fue entonces cuando se derivó a la víctima al equipo psicológico y se le dio de baja. Tal y como establece el artículo 4.2 de la Orden por la que se desarrolla la estructura orgánica y funciones de los servicios centrales y territoriales de la Dirección General de la Policía, Barroso ocupará este puesto hasta que se elija al nuevo DAO, cuyo nombramiento está regulado por la Ley Orgánica de Régimen de Personal de la Policía Nacional.

La Policía Nacional elegirá a su nuevo DAO en una convocatoria a la que podrán presentarse los 111 comisarios principales, de los que 22 son mujeres, siempre que cumplan con los requisitos de baremación para el máximo responsable operativo. Se trata de un procedimiento especial "presidido por el principio de celeridad" que permite acortar los plazos.

La crisis interna tras la salida del DAO y las graves acusaciones de abuso sexual y violación han llevado este miércoles por la tarde a que el director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, citara a todos los mandos de este cuerpo. La reunión con la junta de gobierno se ha celebrado a primera hora de la tarde de este miércoles en la Dirección General, siendo convocada menos de 24 horas después de conocerse esta querella de una subordinada contra el DAO y de la citación judicial del 'número dos' de la Policía.

