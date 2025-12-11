Álvaro García Ortiz reaparece en público tras la condena del Supremo que le inhabilita como fiscal general del Estado

Los detalles El ex fiscal general del Estado ha aparecido en la Fiscalía General del Estado durante la toma de posesión de Teresa Peramato. Ha asegurado estar "bien", aunque no ha querido hacer declaraciones.

Álvaro García Ortiz ha reaparecido este jueves en la Fiscalía General del Estado para asistir a la toma de posesión de su sucesora, Teresa Peramato, como nueva fiscal general. Se trata de la primera aparición pública de García Ortiz desde que se conociese el fallo y la sentencia del Tribunal Supremo que le ha inhabilitado para ejercer el cargo tras declararlo culpable por revelación de datos reservados.

En la Fiscalía hemos podido ver a un García Ortiz sonriente que ha abrazado a muchos de sus compañeros, incluyendo al conservador Vicente Guilarte, expresidente del Consejo General del Poder Judicial. También se ha saludado con Dolores Delgado, María José Segarra y exfiscales como Carlos Jiménez Villarejo.

A preguntas de laSexta, García Ortiz ha asegurado sentirse "bien" y ha agradecido las muestras de cariño, sin querer dar más declaraciones a los medios. En la toma de posesión de Peramato también estarán otros exfiscales generales como Delgado, Segarra, Consuelo Madrigal y Eduardo Torres-Dulce.

Aunque no había una prueba directa de que Álvaro García Ortiz fuera el autor de la filtración del correo electrónico de la defensa de González Amador en el que reconocía dos delitos fiscales, los cinco magistrados conservadores de la Sala Segunda del Tribunal Supremo concluyeron que el fiscal general tenía conocimiento de la filtración. Y que si no fue él, habría sido "una persona de su entorno y su conocimiento" quien filtró el correo.

Peramato, nueva fiscal general del Estado

Este jueves ha tomado posesión de su nuevo cargo Teresa Peramato en un acto celebrado en el Tribunal Supremo, con la número dos de la Fiscalía General y teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, y Félix Pantoja, que fue fiscal de Sala Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo, como sus padrinos.

Peramato ha tomado posesión de su cargo frente a la Sala de Gobierno del alto tribunal, en un acto presidido por la presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Supremo, Isabel Perelló, y a la que ha asistido el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.