La reina Letizia no perdona comas ni tildes: "No soy la única que tiene esa pedrada"

Los detalles La reina Letizia ha confesado su amor por la lengua española y que no puede evitar "fruncir el ceño" ante cada error que encuentra, ya sea en un WhatsApp o en un titular de periódico.

La reina Letizia ha inaugurado este miércoles el acto del 20.º aniversario de la FundéuRAE, presidido por ella como presidenta de honor de la Fundación del Español Urgente, donde se ha anunciado que "arancel" es la palabra del año 2025. Pero más allá del reconocimiento lingüístico, lo que ha acaparado la atención de todos ha sido la confesión de la reina sobre su amor casi obsesivo por la corrección del idioma.

"Me gusta mucho estar aquí entre todos vosotros porque tenéis cara de fruncir el ceño cuando leéis o escucháis algún medio de comunicación, incluso cuando recibís un WhatsApp con errores gramaticales… Algunos reís, pero pensáis lo mismo que yo: no soy la única que tiene esa pedrada", ha dicho Letizia entre risas, arrancando aplausos y carcajadas del público.

Con estas palabras, la reina ha dejado claro que comas mal puestas, tildes equivocadas, mayúsculas inventadas o gerundios absurdos son cosas que no puede pasar por alto. Y lo ha hecho con su estilo cercano, natural y coloquial, acercándose a todos los presentes que comparten su "pedrada" por el lenguaje.

Arancel: de término técnico a palabra del día a día

La palabra del año ha pasado de ser técnico —usado principalmente en economía y derecho— a formar parte del lenguaje cotidiano por la guerra comercial de Donald Trump, que ha impuesto aranceles a países de América, Europa y Asia.

El director de la RAE y presidente de la FundéuRAE, Santiago Muñoz Machado, ha explicado que "arancel" refleja cómo un concepto especializado puede instalarse en la conversación pública cuando los acontecimientos internacionales lo imponen. La palabra ha competido con otros términos destacados de 2025: apagón, boicot, dron, generación Z, macroincendio, macrorredada, papa, preparacionista, rearme, tierras raras y trumpismo.

Según el Diccionario de la lengua española, arancel es la "tarifa oficial que determina los derechos a pagar en varios servicios como aduanas o costas judiciales", o también "tasa, norma o ley".

Una reina que pertenece a su "tribu"

Durante su discurso, Letizia ha reconocido que formar parte de la FundéuRAE le permite acercarse a su pasión por las palabras. "Quiero pertenecer a vuestra tribu, la de quienes amáis el lenguaje, el rigor y la exactitud rica y mullida de las palabras", ha afirmado.

Ha recordado con humor uno de los privilegios que le da su cargo: asistir a los Seminarios de San Millán de la Cogolla, cuna del castellano, y navegar por la web de la fundación para consultar dudas lingüísticas. "Iba a decir hacer scroll, pero Fundéu no lo recomienda", ha bromeado, mostrando su cercanía y complicidad con los presentes.

Además, ha querido rendir homenaje al equipo de filólogas y periodistas de la FundéuRAE, a quienes ha definido como "atentos, amables y muy trabajadores que aman las palabras", recordando que su labor ayuda a los medios a usar el idioma con precisión. Y, como siempre, ha subrayado que "las palabras se vuelven más ricas cuanto más se leen libros".

20 años de FundéuRAE

La FundéuRAE nació hace dos décadas por iniciativa de la Agencia EFE para asesorar a los medios en el buen uso del español y se ha convertido en un referente para periodistas hispanohablantes y profesionales de la lengua.

En el acto de esta mañana también han intervenido Miguel Ángel Oliver, vicepresidente de la FundéuRAE y presidente de EFE; Álex Grijelmo, patrono de la fundación; y Santiago Muñoz Machado, director de la RAE. Asimismo, se ha anunciado la incorporación del escritor nicaragüense Sergio Ramírez, Premio Cervantes, al patronato, en reemplazo de Luis García Montero, actual director del Instituto Cervantes.

Desde 2013, la palabra del año refleja los grandes acontecimientos de cada ejercicio:

2024: DANA

2023: Polarización

2022: Inteligencia artificial

2021: Vacuna

2019: Emoji

2017: Aporofobia

Y este 2025, "arancel" se lleva el protagonismo, un reflejo no solo de la política internacional, sino también de la influencia de los medios en nuestro idioma y, como ha quedado claro esta mañana, del compromiso de la reina con la corrección lingüística.

