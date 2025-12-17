Aznar alerta de unas elecciones "de carácter constituyente": la profecía que repite en cada campaña y que nunca se cumple

Entre líneas José María Aznar aprovecha cada proceso electoral para alertar sobre el fin de "la persistencia histórica de la nación española" si no gana el PP.

José María Aznar está recorriendo España para presentar su libro 'Orden y libertad' y aprovecha para opinar sobre la situación política del país. Advierte que las próximas elecciones tendrán "un carácter constituyente" y pondrán en juego el sistema y los valores constitucionales. Sin embargo, este vaticinio ha perdido fuerza, ya que lleva una década repitiéndolo. Antes de las elecciones de 2023, Aznar ya había pronosticado que la victoria de Pedro Sánchez abriría un proceso constituyente. A pesar de que la Constitución ha cumplido 45 años sin cambios significativos, Aznar insiste en que cada elección representa una encrucijada para España, sugiriendo un posible "descarrilamiento histórico" si el PP no gana. Sus advertencias sobre el fin de la democracia y la Transición española han quedado como un uso exagerado del lenguaje.

José María Aznar está viajando por España para presentar su libro 'Orden y libertad' y está aprovechando la ocasión para opinar sobre la situación política que vive España. Advierte que las próximas elecciones van a tener "un carácter constituyente" y van a "poner todo el sistema constitucional y los valores constitucionales sobre la mesa". Un vaticinio inquietante pero que ha perdido fuerza, ya que es lo que lleva diciendo desde hace una década-

El expresidente del PP pronosticó lo mismo si ganaba Pedro Sánchez antes de las elecciones de 2023. "Llevaría a España a la apertura de un proceso constituyente", "será un proceso constituyente", decía entonces. Una frase que repitió de muchas formas durante esa campaña: "Constituyente, destituyente, de mutación constitucional", "constituyente de manera irreversible".

Para el expresidente, la Constitución ya estaba en riesgo antes de las dos elecciones de 2019 (las de abril y las de noviembre de ese mismo año). "El orden constitucional es exactamente lo que está en juego", es "un cambio constitucional, una mutación constitucional", alertó entonces.

Su presagio se remonta a hace una década. "Ustedes quieren un proceso constituyente para cargarse eso que se llama España", avisó en 2015. Diez años después, la Constitución ha cumplido 45 años y si algo no se ha cumplido son los augurios de Aznar.

Sin embargo, en cada convocatoria electoral mantiene su teoría y alerta de una nueva encrucijada para España: "No estamos decidiendo cualquier cosa", es "un descarrilamiento histórico", insiste.

El expresidente reitera siempre que si no gana el PP, adiós a España. "Levantarse una mañana y descubrir que España es apenas ya nada", "poner en juego su continuidad como nación" o el temor a perder "la persistencia histórica de la nación española", son algunas de las frases que ha dejado para la hemeroteca.

Siempre coincidiendo en el, supuestamente, cada vez más cercano fin de la democracia. "El fin de la Transición española", ha dicho. Aunque visto con el tiempo, sus profecías se han quedado solo en un uso exagerado del lenguaje.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.