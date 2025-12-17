Santos Cerdán en el Senado, en directo | Cerdán se presenta como víctima: niega ser dueño de Servinabar y denuncia una "persecución propia de la Inquisición"

Santos Cerdán niega ser socio de Antxon Alonso Santos Cerdán reta a Gordillo a que enseñe "alguna prueba" de que es socio de Antxon Alonso. "Si hubiera tenido algo, hubiera aparecido", asegura el ex secretario de Organización del PSOE, volviendo a defender que él "no pertenecía" a Servinabar: "Nunca he participado en ninguna adjudicación". Compartir en X

¿Se siente "perseguido" por Sánchez? Respuesta de Cerdán: "Se lo debe preguntar a él" Santos Cerdán no se pronuncia acerca de las palabras de Pedro Sánchez cuando decidió cesarle como secretario de Organización del PSOE. Preguntado por si cree que Sánchez se ha "sumado a la cacería" que denuncia contra él, Cerdán ha contestado: "Se lo debe preguntar a él".

Santos Cerdán pide no llamar a Leire Díez la "fontanera" del PSOE: "Tiene un nombre" Santos Cerdán ha defendido a Leire Díez, pidiendo a Caballero que no se refiera a ella como la "fontanera" del PSOE. "No necesito el apoyo de nadie. Tampoco he pedido que me apoyen", ha asegurado el ex secretario de Organización a preguntas de la senadora de UPN, a quien acusa de "montar una película" sobre su situación.

Santos Cerdán denuncia que el informe de la UCO se "manipula" en su contra El ex secretario de Organización niega haber tenido responsabilidad en "ningún nombramiento" en el Gobierno de Navarra y niega conocer a Jesús Polo ni a miembros de la mesa de contratación de los túneles de Belate: "Sabe que no y lo han dicho ellos también". "La concesión a Servinabar ha sido limpia y transparente", defiende.

Santos Cerdán defiende a su mujer: "Nada tiene que ver en esto" "Le pido respeto a mi mujer porque son todo conversaciones de WhatsApp sin terminar y ver el inicio. No hay ninguna prueba", asegura Cerdán al ser preguntado por esos mensajes en los que se habla de los gastos desmedidos de Paqui, su mujer, a quien "conocen todas las vendedoras de El Corte Inglés", según Antxon Alonso.

Caballero (UPN) dice a Cerdán que ha venido solo y Cerdán contesta: "Mejor solo que mal acompañado" Santos Cerdán cree que es mejor "venir solo que mal acompañado" a la comisión de investigación del Senado, preguntándose si el documento de la UCO en el que se muestra su firma como dueño del 45% de Servinabar "es original": "No lo sabemos, no tiene ninguna veracidad. Tendrán que demostrar que es cierto".

Santos Cerdán denuncia que el informe de la UCO es un "atestado construido para lapidarle en la plaza pública" "Soy inocente, no soy corrupto y lo van a comprobar". Es la frase con la que Cerdán ha concluido su intervención, que ha cargado contra el "circo mediático" que ha rodeado, dice, su caso. El ex secretario de Organización del PSOE niega formar parte de ninguna trama corrupta.

Santos Cerdán habla sobre el "contexto político" de la causa y niega ser dueño de Servinabar "Mi comparecencia parte del auto del 4 de febrero en el que el instructor decía que había informe por comunicaciones realizado por la UCO. Ustedes han construido un relato que es falso que se repite y se repite", asegura Santos Cerdán, que niega ser dueño de Servinabar.

Santos Cerdán se acoge a su derecho a no declarar El ex secretario de Organización del PSOE acaba de acogerse a su derecho a no declarar por consejo de su defensa en lo referido a la causa en la que se le investiga por parte del Tribunal Supremo.

¿Por qué comparece Santos Cerdán en el Senado? Santos Cerdán, quien era número tres del PSOE hasta hace medio año y que salió de prisión provisional el mes pasado, acude a comparecer en la comisión Koldo del Senado. Cerdán escuchará las preguntas que le harán varios interrogadores ya que al menos los representantes de PP, Vox y UPN suelen agotar sus tiempos, aunque no haya respuestas. La comparecencia de Cerdán será la número 98 en esta comisión de investigación parlamentaria y la segunda suya, pues ya compareció en ella hace casi 20 meses, el 30 de abril del año pasado. Aquel día negó tener alguna responsabilidad jurídica en la presunta trama de corrupción, aseguró que Koldo García nunca fue su pupilo y aventuró que el exministro José Luis Ábalos podría pedir el reingreso en el PSOE si no llegaba a ser procesado. Más de un año después, en junio de este 2025, Santos Cerdán pasó a ser investigado, dimitió como diputado y como secretario de Organización del PSOE e ingresó en prisión preventiva. Permaneció en Soto del Real hasta este noviembre, el mismo mes en el que Ábalos y Koldo García ingresaron en esa misma cárcel. EFE

