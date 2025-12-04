La gestora del hospital público de Torrejón despidió a cuatro directivos que denunciaron sus medidas para ganar más

El contexto El CEO del grupo Ribera ordenó alargar listas de espera para aumentar beneficios. La entonces gerente del hospital y otros tres directivos denunciaron esta y otras prácticas. Fueron despedidos casi de inmediato.

El grupo Ribera, encargado de gestionar el hospital público de Torrejón, despidió a cuatro directivos que denunciaron prácticas para aumentar beneficios a costa de los pacientes. Según 'El País', audios revelan que el CEO del grupo, Pablo Gallart, instó a alargar listas de espera para incrementar ganancias. Tras la polémica, Gallart se ha apartado de la gestión del hospital. Las denuncias internas, presentadas por la entonces gerente y otros miembros de la dirección, señalaban vulneraciones de derechos y mala praxis. Las denuncias fueron archivadas y el grupo justifica ahora los despidos por "pérdida de confianza" y "falta de liderazgo".

El grupo Ribera, la empresa privada que gestiona el hospital público de Torrejón, despidió al menos a cuatro directivos que denunciaron a través de su canal ético interno las instrucciones de su CEO para aumentar beneficios a costa de perjudicar a los pacientes. Lo revela este miércoles el diario 'El País', que la víspera ya adelantó unos audios en los que el consejero delegado del grupo instaba a alargar las listas de espera para ganar así más dinero.

Unas grabaciones que corresponden a una reunión con mandos del grupo y del hospital del 25 de septiembre, en la que el directivo, Pablo Gallart, que a raíz de la polémica se ha apartado de la gestión de ese centro, señaló que habían hecho un "esfuerzo para bajar la lista de espera". "Lo único que pido es: desandemos el camino", instó.

Según revela ahora el citado medio, después hubo otras reuniones en las que se concretaron las órdenes para aumentar beneficios y el 22 de octubre, la entonces gerente del hospital, Pilar Navarro, presentó una denuncia interna sobre esas prácticas. Dos días después la despidieron. Poco después, el 26 de octubre, tres miembros de la dirección asistencial de Ribera pusieron otra denuncia por el mismo canal. Todos fueron despedidos al día siguiente.

Quienes firmaban las denuncias se mostraban preocupados por la "vulneración de los derechos de los pacientes" y la "mala praxis asistencial" y pedían una investigación interna. Aludían a las órdenes del CEO recogidas en los audios, pero también a otras instrucciones posteriores, como dar prioridad a pacientes rentables que eligieran ese hospital aun sin tenerlo asignado o relativas a no realizar cirugías provocando una "demora deliberada para derivarlos a otros hospitales", entre otras.

Esas denuncias fueron archivadas casi un mes después, con los directivos ya fuera. Desde el grupo han justificado al citado periódico que pusieron fin a la relación laboral con los denunciantes por "pérdida de confianza en su gestión y su falta de liderazgo, con motivos justificados que nada tienen que ver con el asunto". Deslizan además que los cambios en puestos de responsabilidad "muchas veces van acompañados de denuncias en los canales internos", que son investigadas "para determinar su veracidad".

