El novio de Ayuso ni se va de España ni se suicida: González Amador compra el ático de lujo en el que vive con la presidenta madrileña

Durante el juicio al fiscal general, en el que Álvaro García Ortiz fue condenado, el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, expresó que no sabía si suicidarse o irse de España. Sin embargo, ha adquirido el ático donde reside con la presidenta madrileña, demostrando que no tiene planes inmediatos de marcharse. La compra se realizó en julio de 2023 por casi un millón de euros, financiada con una hipoteca de 600.000 euros. El ático, ubicado en Chamberí, abarca 158 metros cuadrados y se une a otro piso que Amador adquirió en 2022, sumando un total de 360 metros cuadrados de vivienda.

Este miércoles se supo que Alberto González Amador ha comprado el ático en el que vive con la presidenta madrileña, en el que ya estaban de alquiler y por el que pagaban 5.000 euros. Ahora, han completado la operación pidiendo una hipoteca de 600.000 euros, según adelantó El País. González Amador lo dejó muy claro en el juicio al fiscal general del Estado: "Me han destrozado la vida. Lo que puede pasar es: o me voy de España, o me suicido". Pero tras la compra, de momento tiene pinta de que se va a quedar.

El piso abarca 158 metros cuadrados en el caro distrito de Chamberí, en el centro de Madrid. Adquirido en julio de 2023 por casi un millón de euros. Este es el mismo inmueble, además, por el que le laSexta ya le preguntó en mayo de 2024 por qué estaba a nombre de un empresario. Y González Amador se rió.

La empresa que lo compró fue la de Javier Luis Gómez Fidalgo, el entonces asesor de Amador durante su investigación de Hacienda. La empresa de Fidalgo, Babia Capital SL, habría comprado el ático y se lo habría alquilado a Amador con opción a compra por 5.000 euros al mes. Y así lo reconocía el casero de Amador a laSexta en mayo de este año, cuando a la pregunta, "¿alquila usted el ático a...?", contestó: "Sí, sí, un negocio como otro cualquiera".

También es, además, el mismo ático del que Ayuso llegó a decir que no existía en octubre del pasado año. "Ya le invitaré algún día a un canapé al ático fantasma", llegó a decir. Según repetía la presidenta madrileña, era inexistente o propio solo de una película de magia. "¿Qué había? ¿Una escalera de Hogwarts que subía a un ático secreto?", dijo en marzo de este año.

Pero ni es secreto, ni es fantasma. De hecho, varios portales inmobiliarios consultados tasan áticos como el suyo, y en la misma zona, por encima de los dos millones de euros, un precio propio de una vivienda de lujo, sobre lo que Ayuso también se reía. "Ático de lujo. Hay que morirse de la risa con lo de ustedes", soltó en abril del pasado año.

Esta vivienda se une al piso que González Amador compró justo debajo por otros 850.000 euros en 2022. Es decir que, en total, Ayuso y su pareja disfrutarían de 360 metros cuadrados de vivienda en Chamberí.

