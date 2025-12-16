Ahora

Sintonía, pero no tanto

Ayuso lanza un dardo a Feijóo en medio de su complicidad: "No puede ser que uno se ponga tibio en estos momentos"

El contexto Durante la cena de Navidad del PP madrileño, Feijóo y Ayuso mostraron sintonía mutua ante el Gobierno de Pedro Sánchez como frente común. Pero entre tanto momento de aparente complicidad, Ayuso también lanzó este mensaje a Feijóo: "No puede ser que uno se ponga tibio en estos momentos. Es el momento de quemarse", dijo.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Durante la cena de Navidad del PP madrileño, el presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mostraron sintonía mutua ante el Gobierno de Pedro Sánchez como frente común.

Pero entre tanto momento de aparente complicidad, Ayuso también lanzó este mensaje a Feijóo: "No puede ser que uno se ponga tibio en estos momentos. Es el momento de quemarse". Porque lo de ser un tibio es algo que Ayuso critica y detesta.

"Los esguinces de cuello, para los tibios. Los que caminamos de frente no tenemos esos dolores", llegó a decir la presidenta madrileña el pasado 30 noviembre en un mitin. En otras ocasiones también se ha referido a los tibios diciendo que "los que ya no tenemos por qué vivir de la tibieza, desde la moderación, decimos las cosas alto y claro".

Por comentarios como estos de la presidenta madrileña, a Feijóo le han colgado a veces el sambenito de tibio forzando al líder del PP a desmentirlo. "Los tibios no entrarán en el reino de los cielos. La tibieza no ha formado parte de mi biografía política", dijo el 10 enero de 2023.

Y aunque Ayuso dice que la tibieza y la moderación no son lo mismo. En ocasiones, en tono de burla, ha infravalorado lo de ser moderado. "Poner la carita. Ir de moderados", ha bromeado en alguna ocasión. Una moderación que precisamente reivindica Feijóo para España. "Tenemos que traer la moderación y el sosiego a la política", defendió el 18 julio de 2024.

También es lo que otros barones destacan en Feijóo. De hecho, en territorios alejados de Madrid, si de algo presume el PP es de moderación. "Serenidad y moderación. Moderación y diálogo", ha asegurado en más de una ocasión el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Al igual que donde se acercan las elecciones, en Extremadura también se presume de moderación. "Que Extremadura sea ese lugar donde la moderación sea santo y seña" 13 de diciembre", presumió la candidata del PP, María Guardiola. Porque prometer moderación sirve, incluso, para captar votos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Sumar descarta salir del Ejecutivo pero pide una reunión "urgente" a Sánchez: "No vamos a aguantar un Gobierno de puteros y corruptos"
  2. La "militante" Leire Díez, hasta en la cocina del PSOE: moderaba debates en Ferraz y asistía a actos junto a Montero y Calvo
  3. Buxadé (Vox) presionó para "disolver" Revuelta al conocer sus presuntas irregularidades: "Hay un engaño, el dinero ese no se está destinando a la DANA"
  4. El Congreso abre un expediente sancionador al agitador ultra Vito Quiles por grabar sin autorización en la Cámara Baja
  5. Así 'vigilará' Hacienda los pagos por Bizum a partir de 2026 (y no, no cambia mucho para los particulares)
  6. Sangre en el hotel donde se alojó Nick Reiner la noche de la muerte de sus padres: "Parecía desorientado"