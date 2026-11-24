El contexto Marcos Llorente ya protagonizó otro choque a través de redes sociales con el ministro Pablo Bustinduy por la propuesta de Frente Amplio para que los ultrarricos no puedan dejar una herencia de más de 10 millones de euros a cada heredero.

El futbolista Marcos Llorente ha generado polémica tras publicar un vídeo en el que alimenta a su hija de menos de dos años con caviar, lo que ha sido criticado por el diputado de ERC Gabriel Rufián. Este incidente ocurre poco después de que Llorente se enfrentara al ministro Pablo Bustinduy por la propuesta de aumentar impuestos a las herencias de más de 10 millones de euros. Llorente criticó la medida en redes sociales, afirmando que el Estado no debería decidir sobre el legado personal. Bustinduy respondió que estos impuestos financiarían servicios públicos esenciales, como la sanidad y la educación.

La última excentricidad del futbolista Marcos Llorente, dando de comer caviar a su hija de menos de dos años, le ha situado en el centro de la polémica días después de haber protagonizado un choque con el ministro Bustinduy por oponerse al aumento de los impuestos a los más ricos.

En el vídeo, publicado por el jugador del Atlético de Madrid, muestra cómo Llorente le da de comer caviar a su hija Amor. "La única persona que es capaz de hacerme disfrutar quitándome media lata", escribió el futbolista, en un vídeo acompañado por la canción de Julio Iglesias 'Esos amores'.

Estas imágenes han sido criticadas por el diputado de ERC Gabriel Rufián, que asegura que "mientras haya gente así" luchará para que "estos patriotas de pandereta paguen mucho más".

Llorente vuelve a ser objetivo de las críticas de un político a nivel nacional. La semana pasada, el ministro Pablo Bustinduy cuestionaba las críticas del futbolista a la propuesta de Frente Amplio para que los ultrarricos no puedan dejar una herencia de más de 10 millones de euros a cada heredero, una limitación que se implementará mediante un impuesto del 100% sobre el tramo que rebase esa cifra.

Choque entre Bustinduy y Marcos Llorente por los impuestos a las herencias: "Son recursos para curarte si tienes un cáncer de piel"

"El Estado va a decidir cuánto de lo que has construido durante toda tu vida tienes derecho a dejar a tus hijos. Y que el resto se lo quedan ellos. Tócate los cojones", escribió Llorente en su cuenta de Instagram. Bustinduy contestó que esa medida implican "recursos para que la sanidad pública te cure si tienes un cáncer de piel, y para la educación pública, para enseñar ciencia, salud y sentido común".

Llorente volvió a contestar a Bustinduy: "No te preocupes por mi salud ni por mi educación. Tengo criterio propio, me informo y soy perfectamente capaz de pensar por mí mismo. Y no necesito que me insinúes que voy a tener un cáncer de piel para defender tus argumentos".

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