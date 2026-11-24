El periodista ha recalcado que "si no estás a disposición judicial estás secuestrado y no tienes todos los derechos".

El ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, arrestó el pasado 15 de noviembre a Santi Almarcha, un estudiante español que residía en Florida.

Tras escuchar en Más Vale Tarde a la abogada del joven, Fernando Garea tiene claro que "más que detención hay que hablar de secuestro".

"Es unas circunstancias en las que si no estás a disposición judicial, estás secuestrado y no tienes todos los derechos", ha comentado Garea.

"Y en este caso, al fin y al cabo, tiene unos medios como para que desde aquí el Ministerio se pueda hacer cargo, pero supongo que junto a él habrá también otros que procedan de otros estados, especialmente americanos, donde no tengan esa capacidad los estados como para presionar o para gestionar o para contratar abogados que se interesen por ello", ha añadido.

Por otro lado, Regina Pitarch, la abogada del joven, ha explicado que allí no tiene un abogado que le represente en el terreno: "Como les presionan para firmar estas salidas voluntarias, ellos como que dan por hecho de que ya no necesitan un abogado porque ellos ya han decidido la salida voluntaria".

"Mi cliente ha tenido la suerte de que yo he podido coger el caso y a través de mis licencias en Estados Unidos he podido contactar con él y movilizar un poquito la cosa, pero como bien decíais está con 150 personas más solo en el recinto donde está, pero hay 20 recintos más. Entonces estamos hablando de una cantidad muy grande de extranjeros que están en ese recinto que el 90% de ellos no tiene a un asistente legal, no tiene una familia y no tiene a unos medios detrás que aboguen para su liberación", ha finalizado.

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