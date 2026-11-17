Los detalles La ministra Mónica García urge a estas comunidades, gobernadas por el PP, a que finalicen de una vez la tramitación para crear el registro de médicos objetores al aborto.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha enviado tanto al consejero de Sanidad de Andalucía, Antonio Sanz, como a la consejera de Salud de Baleares, Manuela García, un requerimiento para que creen de una vez el registro de médicos objetores al aborto.

En las misivas, a las que ha tenido acceso laSexta, la ministra recuerda tanto a Baleares como a Andalucía que la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, establece que "las Comunidades Autónomas deberán contar con un registro de objetores de conciencia para la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo".

Y señala además que ese protocolo de creación de la lista de médicos objetores se acordó en un Consejo Interterritorial en diciembre de 2024, hace dos años. "Desde entonces, la Dirección General de Ordenación Profesional, a través de la Subdirección General de Cohesión y Alta Inspección, ha llevado a cabo un seguimiento de la implantación de dichos registros a lo largo del año, a través del rastreo diario de boletines y sedes electrónicas que se realiza como parte principal de las labores de Alta Inspección, y se ha constatado que la Comunidad Autónoma cuya consejería está a su cargo no ha desarrollado dicho registro de objetores".

En el caso concreto de Baleares, señala la misiva que el proyecto de decreto se sometió a audiencia e información pública en febrero de 2026, "estando desde entonces en proceso de tramitación sin que se haya observado ningún otro avance".

Por su parte, en Andalucía recuerdan que llevan 20 meses de tramitación. En marzo de 2025 sacaron el proyecto de decreto a audiencia pública y todavía no ha terminado su tramitación. Así, urge a ambas comunidades a finalizar la tramitación de los procesos y crear el registro de objetores.

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