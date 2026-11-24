Fotomontaje de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Los detalles El presidente Sánchez defiende que buscan reforzar las garantías para que todas las mujeres puedan ejercer su derecho al aborto en la sanidad pública y de forma segura. "Frente a quienes quieren hacernos retroceder, más derechos, más garantías y más libertad", señala.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes la aprobación de un nuevo reglamento para garantizar que las mujeres reciben información veraz y científica sobre el aborto, así como la presentación por parte del Gobierno de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley de la Comunidad de Madrid del 'concebido no nacido'.

Además ha anunciado, en su cuenta de la red social 'x', la publicación de un informe sobre las desigualdades de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) entre comunidades autónomas.

Con estas medidas, Sánchez ha defendido que buscan reforzar las garantías para que todas las mujeres puedan ejercer su derecho al aborto en la sanidad pública y de forma segura. "Frente a quienes quieren hacernos retroceder, más derechos, más garantías y más libertad", ha señalado.

El pasado de 7 de julio, la Comunidad de Madrid aprobaba la Ley de reconocimiento del concebido en la aplicación de las medidas de apoyo a la familia. La norma permite que, en determinados procedimientos y dentro de las competencias autonómicas, el embrión o feto durante el embarazo sea considerado como un hijo ya nacido cuando esa consideración resulte beneficiosa para la madre gestante o para la unidad familiar.

En la práctica, contempla que pueda computarse para acceder a determinados beneficios y ayudas, especialmente los relacionados con las familias numerosas. También prevé beneficios fiscales autonómicos para las familias que tengan esa consideración.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz de Ayuso, ha reaccionado en una entrevista en la Cope al anuncio del Gobierno de Pedro Sánchez de recurrir al Constitucional su ley del 'concebido no nacido', que les reconoce como miembros de la unidad familiar a efectos administrativos y que incluye el PP en su programa electoral. .

"Son los hits del socialismo trasnochado", ha acusado la 'popular'. "Este hombre que nos gobierna y nos odia ha perdido el rumbo y le da igual alimentar la lucha de clases, el guerracivilismo, el muro, el bando (...) claro que se puede abortar libremente", ha añadido aunque la realidad y lo datos apuntan a las dificultades que encuentran las mujeres para poder abortar.