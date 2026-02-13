Albares defiende "una Europa soberana e independiente" sin excluir "la relación transatlántica" para la que también es necesaria la "voluntad norteamericana"

El contexto El ministrod de Asuntos Exteriores ha hecho estas declaraciones durante una intervención en la Conferencia de Seguridad de Múnich que se celebra este fin de semana en la ciudad alemana.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado este viernes que España cree en "una Europa soberana e independiente, pero eso no excluye la relación transatlántica", aunque ha advertido que para dicha alianza no basta con la voluntad europea, "tiene que haber la voluntad norteamericana".

En declaraciones a los medios de comunicación tras participar en la Conferencia de Seguridad de Múnich, Albares ha subrayado que España está presente en el evento por ser "un país que cree en el multilateralismo y cree en la cooperación".

Si bien Albares ha considerado que es evidente que "estamos en un momento en el que se ha producido una ruptura en el orden mundial", también ha sostenido que "España y los europeos" desean "mantener" lo que es su "forma de entender la vida y las relaciones internacionales".

Unas formas, según ha explicado y ha recogido Servimedia, "basadas en la democracia, en el derecho internacional, en creer que al final es imposible gestionar la multipolaridad sin multilateralismo, y es imposible gestionar la competición sin cooperación".

Asimismo, ha advertido que en el foro se encuentran "muy presentes" las relaciones transatlánticas, y al respecto ha aseverado que España cree en "una Europa soberana e independiente, pero eso no excluye la relación transatlántica, que la queremos tan fuerte como sea posible".

"La administración norteamericana tiene en estos momentos nuevos postulados sobre esa relación transatlántica, pero nosotros intentamos mantenerla", ha recalcado el ministro, que ha avanzado que la próxima semana llegará Benjamin León Jr., el nuevo embajador de Estados Unidos (EEUU) a España, y se reunirá el martes con él.

También, este miércoles, acudirá a la ceremonia de entrega de cartas credenciales en el Palacio Real, con la disposición, según ha afirmado, de "tener la mejor relación con él, como con el resto, por supuesto, de embajadores acreditados en Madrid".

RELACIÓN CON EEUU

Respecto a las declaraciones realizadas en la jornada por el canciller alemán, Friedrich Merz, que sostuvo que reivindicó como "irrenunciable" la alianza de Europa con EEUU, Albares ha reiterado que España cree en dicha relación "que ha dado décadas de prosperidad, de estabilidad, de paz a todo el espacio euroatlántico". No obstante, ha reflexionado, "para que exista esa alianza tiene que haber la voluntad europea y tiene que haber la voluntad norteamericana".

Los europeos "podemos trabajar por mantenerla, pero sin el otro lado, no es posible", ha sentenciado. En este sentido, ha explicado que para mantener la relación europea con EEUU "hay tres cosas que son fundamentales". La primera, es que "tenemos que creer en el libre comercio".

En segundo lugar, "la política exterior tiene que regirse a través de la diplomacia y el diálogo y tiene que excluir la coerción, sea comercial o sea a través de la amenaza del uso de la fuerza". Y la tercera y última, es que "las verdaderas alianzas ante todo reposan en valores", y sostuvo que la alianza atlántica "es una alianza de democracias, de países en torno a los valores democráticos. Eso se tiene que mantener". "Si eso se mantiene, por supuesto, nosotros la queremos lo más estrecha posible", ha concluido.

