Cuando EEUU consideró a Europa "la mayor amenaza" para sus intereses: se cumple un año de la brecha abierta por JD Vance entre Washington y Bruselas

La Conferencia de Seguridad de Múnich reúne a líderes mundiales para discutir la seguridad ante crecientes tensiones geopolíticas. Aunque Donald Trump no asistirá, ha enviado a su secretario de Estado, Marco Rubio, para tratar temas como la situación en Ucrania. Esta no es la primera vez que Trump delega en otros, ya que el año pasado envió a su vicepresidente, JD Vance, quien criticó duramente a Europa, calificándola de "amenaza" para los intereses estadounidenses. Sus declaraciones generaron una fuerte reacción de líderes europeos, quienes defendieron su soberanía y criticaron la postura de Estados Unidos, complicando las relaciones transatlánticas.

Los líderes mundiales se reúnen este fin de semana en la Conferencia de Seguridad de Múnichpara abordar el reto de la seguridad ante las crecientes tensiones en el panorama geopolítico. En esta cumbre estarán los jefes de Estado y de Gobierno de más de un centenar de países, pero habrá una gran ausencia, la del presidente estadounidense, Donald Trump. Al líder republicano parece que este encuentro no le interesa o, directamente, no le gusta. Por ello, ha enviado a su secretario de Estado, Marco Rubio, que se ha reunido con el canciller alemán, Friedrich Merz, con los líderes sirios o con el Gobierno de Ucrania, siendo la guerra de este último país con Rusia la cuestión que, a priori, más preocupa a Washinigton de todas las que se abordarán en las próximas 72 horas en Alemania.

Pero esta no es la primera vez que Trump envía a este tipo de cumbres a sus secuaces. El año pasado delegó su participación en su vicepresidente, JD Vance, que llegó a Múnich para hacer saltar por los aires todos los puentes que históricamente habían unido a Europa y Estados Unidos. De hecho, el número dos de Trump catalogó a la Unión Europea como una "amenaza" para los intereses de su país. "La amenaza que más me preocupa respecto de Europa no es Rusia, no es China, no es ningún otro actor externo. Lo que me preocupa es la amenaza desde dentro: el retroceso de Europa en algunos de sus valores más fundamentales", aseguró Vance en la Conferencia de Seguridad de 2025.

Su discurso en Baviera fue un sinfín de críticas a Europa, a la que acusó de actuar "contra la libertad de expresión": " Cuando miro a Europa hoy no sé qué les ha pasado a algunos de los ganadores de la Guerra Fría". Además, cuestionó la autoridad de la Justicia para actuar contra las injerencias que Rusia había llevado a cabo en las elecciones de varios países del este de Europa. "Vemos a los tribunales europeos cancelando elecciones, denunció, asegurando que esto era una violación de las normas más básicas de la democracia.

Estas palabras conmocionaron a Europa, que no tardó en salir en tromba a defenderse ante un ataque del que no había precedentes. "Ha puesto nuestra democracia en tela de juicio. Señoras y señores, esto no es aceptable", dijo el ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, nada más escuchar los ataques de Vance a la soberanía europea.

La vicepresidenta de la Comisión Europea y alta representante de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, tampoco tardó en salir al quite, asegurando que "parece que (EEUU) está tratando de iniciar una pelea".

Esta cumbre, de la que ahora se cumple un año, supuso un golpe calculado a Europa por parte del que hasta entonces era su principal aliado del que la UE sigue intentando recuperarse.

