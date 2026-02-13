Ahora

Cumbre importante

EEUU y Europa miden sus diferencias en Múnich con la sombra de Trump haciendo temblar el orden mundial

El contexto La Conferencia de Seguridad de Múnich (Alemania) reúne a cerca de 200 representantes gubernamentales, entre los que estará Pedro Sánchez. Las amenazas de Trump a Groenlandia establecen un clima tenso en una cumbre clave en el devenir de las relaciones entre europeos y estadounidense.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, antes de despegar rumbo a MúnichEl secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, antes de despegar rumbo a MúnichAgencia AP
Múnich acoge una cumbre que puede ser clave para acabar de dinamitar la relación entre Estados Unidos y Europa o, por el contrario, para encontrar puntos en común después de un año de retórica incendiaria por parte del mandatario estadounidense, Donald Trump.

Hace un año, su mano derecha, el vicepresidente JD Vance, aseguró que para la Casa Blanca la "amenaza" era la "retirada europea de algunos de sus valores más fundamentales", negando que fuese Rusia, China, "ni otro actor externo". Esa amenaza, que fue un aviso a navegantes de lo que vendría después, acabó por estallar con las ansias imperialistas de un Trump que ha querido expandir su área de influencia hasta querer hacerse con el control de Groenlandia.

De cara a la Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC) de este año, Trump no manda ni a su vicepresidente ni a su secretario de Guerra, dejando la labor diplomática a su secretario de Estado, Marco Rubio, que ya ha avanzado que tiene intención de verse con Volodímir Zelenski para intentar avanzar en ese plan de poner fin a la invasión de Rusia en Ucrania. "Creo que estará allí y hay una oportunidad de verlo. Creo que está en mi agenda, no estoy 100% seguro, pero estoy seguro de que lo haremos", ha comentado antes de viajar a Múnich.

Habrá que esperar hasta este sábado para saber si el discurso de Rubio se parece más al de JD Vance o a una posición más pacificadora. Por el momento, el secretario de Estado ya ha avanzado que su mensaje será "bien recibido", dentro de una conferencia que llega, dice, en "un momento decisivo" para el orden internacional. "El viejo mundo ya no existe (…) vivimos en una nueva era en geopolítica", opina Rubio, que ha comentado que la Administración Trump está trabajando sobre la situación en Groenlandia.

Las amenazas de EEUU a Europa

El Gobierno estadounidense ha castigado a la Unión Europea siempre que ha tenido oportunidad, también con su arma favorita, los aranceles con los que también ha intentado amedrentar a España, objetivo recurrente de sus amenazas ante la negativa del Gobierno de aumentar el gasto militar hasta el 5% por el que aboga Trump y al que se comprometieron los miembros de la OTAN.

En la Conferencia de Seguridad participarán unos 200 representantes gubernamentales de 120 países entre este viernes y el domingo, entre los que estará presente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El discurso de apertura lo pronunciará el canciller alemán, Friedrich Merz, marcado por el reciente lanzamiento de la misión de la OTAN 'Centinela del Ártico', fruto del acuerdo para la seguridad en Groenlandia cerrado por Trump y el secretario general de la Alianza, Mark Rutte.

