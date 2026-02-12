Un castillo amenazado, dependiente y falto de reformas: así está la fortaleza de Europa ante los cañones rusos y la dependencia de EEUU

¿Por qué es importante? Alden Biesen se trata de la fortaleza belga donde este jueves se han encontrado los principales líderes europeos, para abordar cómo mejorar la competitividad de Europa.

Los líderes europeos se reunieron en el castillo belga de Alden Biesen para mejorar la competitividad de Europa ante amenazas externas como las políticas arancelarias de Donald Trump, las tensiones con Vladimir Putin y la competencia de productos chinos de Xi Jinping. Europa busca disminuir su dependencia de materias primas extranjeras, fomentar la producción local y fortalecer su defensa. Ursula Von der Leyen propone una Europa de dos velocidades para superar bloqueos internos, permitiendo que países interesados avancen en temas como la defensa común, mientras otros optan por no participar. Dentro de la UE, se discuten reformas como la eliminación de aranceles internos y la inversión conjunta en inteligencia artificial. Francia y Alemania discrepan sobre el financiamiento de la defensa común.

Alden Biesen es el castillo belga donde este jueves se han encontrado los principales líderes europeos, para abordar cómo mejorar la competitividad de Europa, es decir, deciden si hay que proteger más los productos, simplifcar regulaciones o rebajar el precio de la energía.

De esta manera, Europa se escenifica desde una fortaleza que, sin embargo, cuenta con tres amenazas. La primera, el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, el cual no ha dudado en ponerse frente al castillo para cobrar aranceles a todos los productos que se fabriquen en el Viejo Continente. Como segunda amenaza está el ruso Vladimir Putin con sus cañones ya listos a las puertas del castillo; mientras que desde China, Xi Jinping advierte de invadir el castillo europeo con productos chinos baratos.

Ante estas tres amenazas, Europa opta por subir el puente elevadizo. Por un lado, dejando de depender de las materias primas extranjeras; por otro, produciendo más en Europa apoyando así el 'Made in Europa'; y, por último, reforzando la defensa europea. Todo, con el objetivo base de dejar de necesitar a EEUU.

¿Una o dos entradas?

Ahora bien, el castillo tiene el gran problema de decidir si ese castillo va a tener una o dos puertas. De momento, la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula Von der Leyen, propone una Europa dos velocidades, al considerarlo la mejor idea para terminar con los bloqueos, ya que lo que se necesita ahora es que todos los países estén de acuerdo para sacar adelante los temas importantes.

No obstante, siempre hay alguno que se niega a lograr avances como, por ejemplo, es Hungría. De esta manera, con la solución de la Europa de dos velocidades es interesante, pues permitiría que quien quiera se una para tener un ejército común, y quien lo rechace no lo haga, entrando así por otra puerta. De hecho, esto ya ocurre con el Euro.

Un castillo a reformar

Eso sí, hay que tener en cuenta que dentro del castillo, es decir, dentro de la UE, también hacen falta reformas, entre las que destaca una muy polémica. Francia defiende que la defensa común hay que pagarla con bonos, osea emitiendo deuda, frente a Alemania que se niega a ello.

En lo que sí parece haber consenso es en que hay que eliminar las barreras internas como son los aranceles entre países miembros, mediante la creación de solo una legislación para todas las empresas europeas. Además, al castillo también quieren ponerle placas solares, que esté lleno de tiendas europeas e invertir en inteligencia artificial, sí o sí, toda Europa junta.

