Ahora

El futuro europeo

Un castillo amenazado, dependiente y falto de reformas: así está la fortaleza de Europa ante los cañones rusos y la dependencia de EEUU

¿Por qué es importante? Alden Biesen se trata de la fortaleza belga donde este jueves se han encontrado los principales líderes europeos, para abordar cómo mejorar la competitividad de Europa.

Un castillo amenazado, dependiente y falto de reformas: así está la fortaleza de Europa ante los cañones rusos y la dependencia de EEUU
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Alden Biesen es el castillo belga donde este jueves se han encontrado los principales líderes europeos, para abordar cómo mejorar la competitividad de Europa, es decir, deciden si hay que proteger más los productos, simplifcar regulaciones o rebajar el precio de la energía.

De esta manera, Europa se escenifica desde una fortaleza que, sin embargo, cuenta con tres amenazas. La primera, el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, el cual no ha dudado en ponerse frente al castillo para cobrar aranceles a todos los productos que se fabriquen en el Viejo Continente. Como segunda amenaza está el ruso Vladimir Putin con sus cañones ya listos a las puertas del castillo; mientras que desde China, Xi Jinping advierte de invadir el castillo europeo con productos chinos baratos.

Ante estas tres amenazas, Europa opta por subir el puente elevadizo. Por un lado, dejando de depender de las materias primas extranjeras; por otro, produciendo más en Europa apoyando así el 'Made in Europa'; y, por último, reforzando la defensa europea. Todo, con el objetivo base de dejar de necesitar a EEUU.

¿Una o dos entradas?

Ahora bien, el castillo tiene el gran problema de decidir si ese castillo va a tener una o dos puertas. De momento, la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula Von der Leyen, propone una Europa dos velocidades, al considerarlo la mejor idea para terminar con los bloqueos, ya que lo que se necesita ahora es que todos los países estén de acuerdo para sacar adelante los temas importantes.

No obstante, siempre hay alguno que se niega a lograr avances como, por ejemplo, es Hungría. De esta manera, con la solución de la Europa de dos velocidades es interesante, pues permitiría que quien quiera se una para tener un ejército común, y quien lo rechace no lo haga, entrando así por otra puerta. De hecho, esto ya ocurre con el Euro.

Un castillo a reformar

Eso sí, hay que tener en cuenta que dentro del castillo, es decir, dentro de la UE, también hacen falta reformas, entre las que destaca una muy polémica. Francia defiende que la defensa común hay que pagarla con bonos, osea emitiendo deuda, frente a Alemania que se niega a ello.

En lo que sí parece haber consenso es en que hay que eliminar las barreras internas como son los aranceles entre países miembros, mediante la creación de solo una legislación para todas las empresas europeas. Además, al castillo también quieren ponerle placas solares, que esté lleno de tiendas europeas e invertir en inteligencia artificial, sí o sí, toda Europa junta.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El viento extremo deja al menos cinco heridos graves en Cataluña, uno en estado crítico, vuelos cancelados y trenes suspendidos
  2. Ábalos y Koldo García piden sin éxito recusar a cinco de los magistrados del Supremo en el caso mascarillas
  3. Alegría tacha de "error" las críticas de Óscar López a Lambán por no hacer oposición al PP y reconoce que el resultado en Aragón "no fue bueno"
  4. 'Un paso al frente', el lema de Sumar, IU, Más Madrid y los Comuns para construir una alianza de izquierdas
  5. El 'zar' de la frontera de Trump anuncia el fin del despliegue masivo de agentes del ICE en Minnesota
  6. Gisèle Pelicot rompe su silencio en televisión con su primera entrevista: "Sentí que mi vida se derrumbaba"