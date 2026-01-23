Trump propone ahora que la OTAN envíe tropas a la frontera entre EEUU y México para detener la entrada de migrantes

Sí, pero... Plantea esta idea en un momento de importante tensión con la Alianza tras sus repetidas amenazas a Groenlandia.

Donald Trump ha propuesto que la OTAN envíe tropas a la frontera entre Estados Unidos y México para frenar la inmigración, sugiriendo invocar el artículo 5 de defensa mutua. Según Trump, esta medida permitiría a la patrulla fronteriza concentrarse en otras tareas, aunque no ha aclarado cuáles. La Casa Blanca busca deportar a un millón de personas y realizar 100.000 arrestos diarios, con agentes del ICE patrullando en busca de indocumentados. Estas acciones han generado rechazo social, especialmente tras el asesinato de Renee Nicole Good y la detención de un niño de cinco años como estrategia para arrestar a su familia.

Donald Trump no deja de sorprender. En medio de una importante crisis con los aliados de la OTAN a cuenta de sus amenazas hacia Groenlandia, este viernes ha propuesto que la Alianza envíe tropas a la frontera entre EEUU y México para detener la entrada de migrantes al país.

En un mensaje en Truth Social, el presidente estadounidense planteado invocar el artículo 5, referido a la protección de cualquier aliado ante un ataque armado, para frenar la inmigración.

Concretamente, ha afirmado que la medida le permitiría que la patrulla fronteriza se enfocase en otras "tareas". Aunque no ha concretado exactamente a qué tareas se refiere o por qué considera como un ataque la entrada personas en EEUU, todo apunta a que su principal objetivo es seguir con la cacería de migrantes dentro de EEUU.

La Casa Blanca tiene como objetivo deportar a un millón de personas y llegar a los 100.000 arrestos diarios. Los agentes del ICE, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EEUU, patrullan por muchos estados buscando a personas que puedan no tener su documentación en regla.

Su actuación ha generado un gran rechazo por parte de la sociedad estadounidense, sobre todo tras el asesinato en Minneapolis de Renee Nicole Good. Su última maniobra ha sido la detención de un niño de cinco años como cebo para arrestar al resto de su familia.

