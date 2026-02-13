El PSOE se revuelve tras la crítica de Óscar López a Javier Lambán, pero acusa al PP de engordar la polémica

Entre líneas Las palabras del ministro sobre el fallecido Lambán y su responsabilidad en los malos resultados en Aragón han generado malestar en las filas socialistas. Fuentes del PSOE de Aragón trasladan a laSexta su rechazo, defendiendo que, por mucho que haya habido diferencias con él en el pasado, Lambán es un "referente en el PSOE de Aragón".

El PSOE vive momentos de tensión tras las declaraciones del ministro Óscar López, quien criticó la falta de oposición al PP en Aragón bajo la dirección de Javier Lambán. López, sin retractarse, afirmó que se puede discrepar políticamente con respeto personal. Pilar Alegría, candidata socialista, se distanció de estas críticas, defendiendo el legado de Lambán. Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, lanzó un reproche contundente, recordando la lucha de Lambán contra el cáncer y destacando su coherencia. Mientras tanto, el PP aprovecha la polémica, criticando a López y Sánchez, y sugiriendo que los votantes de Madrid rechazarán a López si se presenta a elecciones.

Indignación en el PSOE con las palabras del ministro y secretario general de los socialistas madrileños, Óscar López. En el Gobierno hoy nadie secunda las palabras de López, pero tampoco las desautorizan.

Sin hacer autocrítica de los malos resultados en las elecciones de Aragón, López apuntaba este jueves a que con la designación de Pilar Alegría como candidata el PSOE de Aragón, con Javier Lambán a la cabeza, había dejado de hacer oposición al PP.

"En lugar de hacer oposición al señor Azcón, se dedicó a hacer otra cosa, por cierto, muchas veces con argumentos que eran de la derecha. Por lo tanto, también el PP no tenía un desgaste que tenía que haber tenido", criticaba López añadiendo que tuvo una "excelente relación" con el expresidente de Aragón, ya fallecido y una de las voces internas más críticas con decisiones del presidente nacional, Pedro Sánchez.

Hoy, López ha tenido numerosas oportunidades para rectificar, con preguntas y repreguntas de los periodistas. Sin embargo, se ha ratifica en sus críticas a Lambán desde la "discrepancia política", pero con "máximo respeto personal". Según el ministro, se puede discrepar con una determinada línea política a la vez que se respeta a la persona.

Un relato del que la candidata socialista del 8F, Pilar Alegría, se ha desmarcado afirmando que "señalar a unos u otros como responsables de los resultados no solo es un error, sino que no nos conduce en la buena dirección". Y añadiendo que desde el PSOE de Aragón van "a trabajar en ese camino, orgullosos del legado de Lambán y de los presidentes socialistas".

Pero el reproche más explícito y duro en las filas socialistas lo lanzaba el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. "El precio de la coherencia se paga caro en estos momentos", ha afeado a su partido el barón socialista, insistiendo en que "de todo corazón pidan disculpas, aunque solo sea por establecer algo de alma en la situación" pues "no se puede traficar con el alma del socialismo pactando con quien sea, incluso con la extrema derecha independentista y esperar que haya consideraciones con alma. La realidad es que no se puede llegar a ser mejor político a costa de ser peor persona".

Page recordaba que Lambán "aguantó en responsabilidades políticas en una lucha inmensa contra un cáncer atroz que se le fue multiplicando". "Y en medio de todos los tratamientos, en medio de todo el dolor, estuvo, y tengo que decir que estuvo como no van a estar muchos manteniendo su palabra y sus ideas y sus convicciones, siendo coherente", destacaba el socialista.

Unas palabras muy duras, aunque la tónica general entre el PSOE y en concreto entre los ministros socialistas ha sido la del silencio. Solo roto para señalar que el PP está intentando engordar esta polémica para sacar provecho.

Ha sido la ministra de Educación, Milagros Tolón, que ha afeado que "es una polémica que está alimentando el Partido Popular y la ultraderecha". "A nosotros no nos van a dar lecciones de sensibilidad", ha enfatizado.

Pero la realidad es que sí. El PP hace una llamada a la moralidad y sentencia que Óscar López "jamás le llegará a la suela del zapato a Javier Lambán, y Sánchez tampoco".

Feijóo considera que lo dicho por López contra Lambán es "muy grave" y también lo es que hoy "se ratifique": "Un tipo como Óscar López sólo puede ser ministro de un presidente como Sánchez. El drama para el PSOE actual es que cabe gente como López y ya no cabe gente como Lambán", ha argumentado.

Por último, ha vaticinado que "si es que al final se atreve a presentarse" a las elecciones de la Comunidad de Madrid, los ciudadanos madrileños que son "muy listos" también le rechazarán: "Que se prepare", ha advertido.