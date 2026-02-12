Guillermo Fesser considera que la medalla a EEUU de Ayuso "es un guiño al nuevo embajador de Trump en España"

El periodista cuenta que el nuevo embajador es Benjamín León, al que define como "puro Miami". Fesser explica que León es un exiliado cubano de 80 años que ha hecho fortuna gracias a las clínicas privadas.

Este miércoles Isabel Díaz Ayuso anunciaba que iba a conceder la Medalla de Madrid a Estados Unidos por, como exponía, ser "el faro del mundo libre". ¿Se ha pronunciado Donald Trump sobre este premio? Para conocer la respuesta a esta cuestión, El Intermedio conecta con Guillermo Fesser.

El corresponsal señala que no le consta que el presidente de EEUU se haya enterado. "Aunque, si se entera, cualquier premio es bienvenido", añade. Fesser indica que cuando Ayuso visita EEUU "suele salir en la prensa".

"De hecho, el 'Washington Post', en un par de ocasiones, ha hablado de ella como la líder del futuro de España que puede llevar al Partido Popular al Gobierno", señala. Para el periodista, la entrega de esta medalla es "más que un guiño a Trump, un guiño al nuevo embajador de Trump que va a llegar pronto a España".

Fesser cuenta que se llama Benjamín León y que este juró su cargo junto a Marco Rubio, "justo al día siguiente que Ayuso dijera estas palabras y hablara de la medalla". "Es puro Miami", afirma, "es un señor de 80 años, nacido en Cuba, exiliado, que ha hecho fortuna con los negocios que le gustan a Ayuso: lo de las clínicas privadas", detalla el corresponsal.

El periodista cree que la presidenta madrileña quiere estar bien con él y "una medalla, al final, es una manera más práctica y barata de hacer buenas relaciones con alguien que te puede dejar pasta".

