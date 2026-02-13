Los maltratos de la guardería de los horrores de Algemesí, documentados en más de 20 vídeos: golpes, insultos, vejaciones...

Los detalles laSexta ha tenido acceso al atestado policial del caso en el que se recogen multitud de documentos recogidos por una trabajadora del centro. Los bebés a su cargo tienen entre nueve meses y tres años.

laSexta ha accedido al atestado policial sobre el caso de maltrato en la guardería Eva de Algemesí, Valencia. Una trabajadora grabó 21 vídeos entre enero y diciembre de 2025, mostrando presuntos abusos de la directora hacia los niños, incluyendo violencia física y verbal. Las pruebas incluyen vídeos y documentos que describen insultos, presiones para comer y castigos físicos. La directora, de 55 años, fue detenida por maltrato habitual y vejaciones continuadas. Tras declarar, quedó en libertad con medidas cautelares, como la prohibición de acercarse a los menores. El Ayuntamiento colabora con la Conselleria para reubicar a los niños en otros centros.

laSexta ha tenido acceso al atestado policial del caso de la guardería de Algemesí. En el mismo, se detallan con vídeos y fotografías el presunto maltrato al que la directora del centro sometía a los niños y niñas en documentos aportados por una de las trabajadoras del lugar.

Son más de 20 vídeos los que aporta a la causa, en los que se describe la actitud de la directora del centro con los niños y niñas que estaban a su cargo. En ellos se relatan vejaciones, insultos, violencia física y verbal y todo tipo de presiones para que los menores coman aunque no quieran y para que dejen de llorar.

"Vemos cómo le da un yogur a un menor y cómo le mete fuertemente la cuchara en la boca, generando otra arcada. Le dice 'no me hagas el tonto' mientras le golpea en la cabeza y le llama 'guarro' en varias ocasiones", relata el texto sobre uno de los vídeos en cuestión.

El resto, similares. Hay casos en los que la directora da comida sólida a un niño a pesar de que los padres le han dicho que está a base de purés y que aun no está acostumbrado a masticar. En otro, le quita el calcetín a un menor a modo de castigo y le obliga a estar descalzo durante todo el día. Las pruebas presentadas en el atestado hablan de "brutalidad" de la dueña con los menores en actitudes que podrían provocar lesiones óseas en los niños. "Se ve cómo coge de un solo brazo a la niña y la deja caer. Es muy lesivo en niños tan pequeños. Los dos huesos del codo pueden separarse y provocar un deslice en la articulación", cuenta el atestado.

"En este vídeo coge a la niña de un solo brazo y la deja caer sobre una hamaca verde. Para que se recuesta empuja la cabeza con su mano. Es muy delicado, en niños tan pequeños puede generar algún tipo de lesión. A nivel de desarrollo motor no tienen fuerza suficiente para tener su cuerpo erguido", recoge otra grabación.

Son un total de 21 vídeos. Son 21 las grabaciones aportadas realizadas entre enero de 2025 y diciembre de ese mismo año aportadas a la causa por tratos degradantes en la guardería Eva situada en Algemesí, en Valencia.

Además de las grabaciones y de las fotografías, la denunciante aporta documentos relaciones con los hechos. Además, se recogen las citaciones tanto de perjudicados y testigos en el procedimiento.

Todo, gracias a una trabajadora del centro, que grabó a la propietaria con los niños que tenía a su cuidado. Esta última, una mujer de 55 años, fue detenida como supuesta autora de un delito de maltrato habitual y otro continuado de vejaciones a los menores del centro.

En libertad con medidas cautelares

Una vez prestó declaración en el juzgado, quedó en libertad provisional con medidas cautelares como la prohibición de aproximación y de comunicación por cualquier medio con los menores matriculados en la guardería mientras se tramita la causa judicial. Además, no puede acudir al citado centro mientras dura el proceso y no puede desempeñar actividades laborales, sean o no retribuidas, relacionadas con menores.

La detenida está investigada en un procedimiento abierto inicialmente por los presuntos delitos de maltrato habitual a menores de edad y un delito continuado de vejaciones injustas a menores.

Asimismo, el magistrado ha ordenado que se libre oficio a la Policía Nacional y a la Policía Local para que dispongan lo necesario en aras a hacer efectiva la protección policial, y ha encargado a la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional que le remita los datos de identificación completos de los menores protegidos por la resolución judicial y de sus progenitores.

En ese sentido, el Ayuntamiento de Algemesí no ha ofrecido información adicional sobre el cierre de la escuela infantil, de titularidad privada. El motivo que dan es que se trata "de un caso judicializado donde ha de prevalecer de forma especial la protección de los menores".

Han señalado que están colaborando con la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades para "ofrecer alternativas rápidas y urgentes que garanticen la escolarización de los niños en otros centros".

