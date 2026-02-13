Al menos dos muertos en Francia a causa del temporal mientras 450.000 hogares siguen sin electricidad

Los detalles Uno de los fallecidos era un camionero al que le cayó un árbol sobre su vehículo mientras conducía.

El tren de borrascas está causando estragos más allá de la península ibérica. En Francia, el temporal ha provocado la muerte de dos personas: una víctima cayó de una escalera por el fuerte viento y un camionero falleció al caer un árbol sobre su vehículo. Aunque los vientos han disminuido, las inundaciones persisten en el entorno del río Garona, y 450.000 hogares siguen sin electricidad. En España, la borrasca Nils ha afectado principalmente a Cataluña, con 86 heridos, cinco en estado grave. La mayoría de los incidentes se deben a caídas de árboles o techos por las fuertes rachas de viento.

El tren de borrascas está afectando más allá de la península. En Francia, este viernes se ha conocido que dos personas han muerto a causa del temporal. Según ha informado 'AFP' citando a las autoridades francesas, uno de los fallecidos cayó de una escalera en su jardín por el fuerte viento. La otra víctima ha sido un camionero, que falleció al caer un árbol contra el parabrisas de su vehículo.

Los fuertes vientos ya han comenzado a amainar, pero las inundaciones continúan en el entorno del río Garona, uno de los más caudalosos de Francia, por la subida del nivel del agua. Además, en el país galo todavía hay 450.000 hogares sin electricidad.

En España, el paso de la borrasca Nils ha azotado principalmente Cataluña, donde hay al menos 86 personas heridas, cinco de ellas en estado grave.

34 han tenido que ser trasladadas a diferentes centros sanitarios y, de ellas, nueve han ingresado en hospitales, aunque dos ya han sido dadas de alta. De las siete que permanecen ingresadas en hospitales, cinco están en estado grave o crítico.

La mayoría de los casos se deben a choques y caídas de árboles o techos debido a las fuertes rachas de viento.

