EEUU rebaja las restricciones al petróleo venezolano y permite a grandes petroleras como la española Repsol reanudar las operaciones en el país

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EEUU) ha anunciado este viernes dos nuevas licencias que rebajan aún más las restricciones para que petroleras extranjeras operen en Venezuela. Asimismo, ha otorgado también permisos a cinco empresas, entre ellas la española Repsol, aunque bajo estrictas condiciones de control y reporte.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro ha emitido la denominada 'Licencia General 49, relacionada con Venezuela y por la que autoriza las negociaciones y la celebración de contratos contingentes para ciertas inversiones en el país' y la 'Licencia General 50', por la que autoriza las transacciones relacionadas con las operaciones del sector de petróleo o gas en Venezuela a algunas entidades. Así, a Repsol se suman la estadounidense Chevron, las británicas BP y Shell y la italiana Eni.

Esta última licencia, recoge condiciones como que los contratos con el Gobierno de Venezuela, Petróleos de Venezuela (PdVSA) o entidades de PdVSA deben regirse por leyes de Estados Unidos, o de alguna de sus jurisdicciones, y que cualquier resolución de disputas se produzca en el país norteamericano.

Además, el pago monetario a una persona bloqueada, excluyendo pagos de impuestos, permisos o tasas locales, se realizará en los Foreign Government Deposit Funds, según lo especificado en la orden ejecutiva 14373 del pasado 9 de enero, o en cualquier otra cuenta según lo indique el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Por otra parte, no se autorizan condiciones de pago que no sean comercialmente razonables, que impliquen canjes de deuda o pagos en oro, o que estén denominadas en moneda digital, moneda digital o tokens digitales emitidos por, para o en nombre del Gobierno de Venezuela, incluido el petro.

También se prohíbe cualquier transacción que involucre a una persona ubicada en la Federación Rusa, la República Islámica de Irán, la República Popular Democrática de Corea, la República de Cuba, la República Popular China o cualquier entidad propiedad de, controlada por, o en una empresa conjunta con dichas personas; así como cualquier operación que involucre un buque bloqueado.

El plan de Trump para relanzar el sector en Venezuela

De esta manera, el Gobierno de Donald Trump avanza en sus planes para la recuperación del sector de hidrocarburos de Venezuela, tras la intervención en el país caribeño y la captura de Nicolás Maduro a principios de enero.

El pasado 9 de enero, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ya participó con los más importantes ejecutivos de los grupos petroleros en una reunión convocada por la Administración estadounidense en la Casa Blanca para abordar posibles inversiones para reflotar el negocio petrolero de Venezuela. Entonces, Imaz ya aseguró a Trump que la petrolera española estaba preparada para "invertir más en Venezuela" y "triplicar" su producción en los próximos dos o tres años si se daban las circunstancias necesarias.

El consejero delegado de Repsol indicó que la compañía producía actualmente unos 45.000 barriles diarios brutos de petróleo en el país caribeño, cifra que podría triplicar en esa periodo de tiempo. En aquella gran cita del sector, Trump instó a las petroleras a invertir unos 100.000 millones de dólares (unos 86.000 millones de euros) "de su propio dinero, no del Gobierno", para reactivar la producción en Venezuela.

Esta misma semana, Imaz insistió en que Repsol podía jugar un papel importante en impulsar el desarrollo económico y social de Venezuela, invirtiendo para que el país suba su producción de hidrocarburos y "tenga un futuro mejor".

En su participación en el 23º Encuentro del sector energético del IESE y Deloitte, subrayó que "se ha abierto el futuro y la puerta a una Venezuela mejor", considerando que "se han disipado" las dudas que podían existir hace más de un mes, cuando se produjo la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Repsol está presente en Venezuela a través de sus participaciones en entidades licenciatarias de gas (Cardón IV, etc.) y en empresas mixtas de crudo (Petroquiriquire y otras). El país representa el 15% de las reservas probadas totales de la compañía, con más de 250 millones de barriles equivalentes de petróleo.

La exposición patrimonial de Repsol en Venezuela a 30 de junio era de 330 millones de euros, frente a los 504 millones de euros a que ascendía a cierre de 2024. Esta cifra incluía fundamentalmente la financiación otorgada a sus empresas filiales venezolanas, la inversión en Cardón IV y las cuentas por cobrar con PDVSA.

Una relación "muy buena"

Trump ha afirmado este viernes que la relación de Estados Unidos con Venezuela es "muy buena" y reconoce a la presidenta encargada de Venezuela Delcy Rodríguez como el gobierno oficial. "Tenemos una muy buena relación con la presidenta de Venezuela", ha declarado Trump a periodistas en la Casa Blanca, señalando que Estados Unidos está "colaborando muy estrechamente" con Rodríguez en el tema petrolero.

Al ser preguntado por Reuters si reconocerá el de Rodríguez como el gobierno oficial, Trump ha respondido: "Sí, lo hemos hecho. Estamos negociando con ellos y, de hecho, están haciendo un excelente trabajo". "La relación que tenemos actualmente con Venezuela, diría yo, es de 10", ha añadido Trump.

