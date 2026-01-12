Sánchez insiste en que "ser atlantista no es vasallaje" y apuesta a la "contribución a la seguridad colectiva" ante Trump

El contexto El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, no esconde su intención de hacerse con la isla ártica, con la que dice se va a hacer de cualquier manera.

Contribuir "a la seguridad colectiva" de la Unión Europea (UE) y la OTAN. Se trata de la apuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, frente a la intención de hacerse con Groenlandia de su homólogo estadounidense, Donald Trump. Así lo ha afirmado el también secretario general del PSOE durante la rueda de prensa conjunta de este lunes con el primer ministro griego, Kyriákos Mitsotákis, desde Moncloa.

De esta manera, Sánchez desvelaba que precisamente este ha sido uno de los asuntos que ha tratado con el griego en su reunión. Además, ha defendido que, "como gobiernos atlantistas que somos, hay que ser conscientes de que la seguridad colectiva no es una contradicción con la seguridad de uno de los países, en este caso de EEUU, y por tanto creo que tenemos todos que contribuir a esa seguridad colectiva al igual que ha dicho el primer ministro Mitsotákis".

En este sentido, y ante la pregunta de si se está convirtiendo Trump en una amenaza real para Europa, Sánchez ha seguido la línea anteriormente expuesta sobre seguridad, al señalar que el Gobierno español tiene en estos momentos más de 2.000 militares desplegados en el frente este de Europa "como consecuencia de la amenaza a la seguridad colectiva", en referencia a la guerra de Rusia contra Ucrania.

Por otro lado, ha recordado que hace una semana asistió en París a la reunión de la Coalición de Voluntarios donde se defendió la Alianza Atlántica y también el derecho internacional. Y es que para el presidente, según ha recogido Servimedia, es "importante" que se refuerce "el derecho internacional".

Además, ha considerado relevante que se hable de una "resolución pacífica de conflictos a través de la diplomacia y del fortalecimiento de todo aquello que nos permite responder de manera conjunta a desafíos conjuntos o globales, ya sea en este caso la anexión unilateral o el intento de anexión unilateral por parte de Putin de Ucrania o de buena parte de Ucrania o cualquier otra cuestión que tenga que ver con la violación del derecho internacional".

Asimismo, ha recordado que "ser proatlantista no significa vasallaje, sino tener una relación de igual a igual entre dos proyectos políticos, como son el de EEUU y también el de la UE, en el que pese a las diferencias hay muchas más cosas que nos unen de las que nos separan".

Por su parte, el primer ministro griego ha opinado que "Europa debe estar en la primera línea de defensa de la independencia y en la del territorio de todos sus Estados miembros", en alusión a la amenaza de Trump hacia Groenlandia. De esta manera, ha concluido que "la UE debe estar unida en este asunto porque al final prevalecerá la lógica y vamos a llegar a soluciones mutuamente buenas y beneficiosas que no van a cuestionar la seguridad de las relaciones transatlánticas".

