Ramón Espinar: "El orden mundial tiene tres amenazas: Trump, Putin y Netanyahu"

La Casa Blanca ha anunciado que está preparando una cumbre entre Volodímir Zelenski y Vladímir Putin pero, desde el Kremlin, han rebajado las expectativas sobre este encuentro. De celebrarse, Rusía habría propuesto que el encuentro se celebre en Moscú mientras que el presidente estadounidense proponía Budapest como sede de esta nueva cumbre.

"El mundo tiene tres amenazas: Donald Trump, Putin y Netanyahu", afirma Ramón Espinar. "Son tres amenazas para el orden mundial tal y como lo conocíamos hasta ahora", añade el analista. Espinar expone que la sociedad internacional que conocíamos "está quebrada".

El analista indica que está quebrada "en tres vectores". Uno es el de Putin y su invasión de Ucrania, otro es el de Netanyahu y el genocidio en Gaza y, por último, Trump validando a los dos y convirtiéndolos en aliados.

Espinar afirma que Trump quiere usar su dinero "para cambiar el mundo como un villano de James Bond". "Quieren hacer política y quieren intervenir, más allá de ganar dinero", añade. "Lo más triste que hemos visto es a los dirigentes de las grandes naciones europeas comportarse como el felpudo de estos fascistas", concluye.