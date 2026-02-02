Albares denuncia que Israel está "violando de manera recurrente" el acuerdo de paz en Gaza

¿Qué ha dicho? El ministro considera "muy insuficiente" la reapertura del paso de Rafah solo para peatones y reclama que también se abra para la entrada "masiva" de ayuda humanitaria.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, calificó como "muy insuficiente" la decisión de Israel de abrir el paso de Rafah entre Gaza y Egipto solo para peatones. Aunque reconoció que es positivo que se abra este paso, enfatizó que España ha apoyado su apertura durante años. Sin embargo, subrayó la necesidad de abrir todos los cruces terrestres para permitir la entrada masiva de ayuda humanitaria. Albares condenó la exclusión de Médicos Sin Fronteras en Gaza y destacó la importancia de consolidar un alto el fuego permanente. Abogó por la solución de dos Estados para lograr una paz duradera entre israelíes y palestinos.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, afirmó este lunes que la decisión de Israel de abrir para peatones el paso de Rafah entre Gaza y Egipto es "muy insuficiente". En una entrevista en La 2 Cat y Ràdio 4 de TVE Catalunya, recogida por Servimedia, José Manuel Albares comentó la decisión israelí de abrir a partir de este lunes para peatones el paso de Rafah, entre Egipto y la Franja de Gaza.

Albares afirmó que "es una buena noticia, sin duda, que se abra ese paso de Rafah", que dijo, "nosotros llevábamos pidiéndolo literalmente años". España, recordó, ha participado con el mayor contingente en la misión de la Unión Europea Eubam Rafah "precisamente para garantizar junto a la Autoridad Palestina por el lado palestino la fluidez de ese paso". No obstante, consideró que "si bien hay que dar la bienvenida y alegrarse de él es muy insuficiente".

"Estamos hablando de que es un paso exclusivamente de peatones, de personas y nosotros lo que exigimos es que se abran todos los pasos de cruce terrestre para que entre también de manera masiva la ayuda humanitaria", subrayó. A este respecto, añadió, "no puedo más que condenar con toda rotundidad y firmeza esa exclusión que ha hecho Israel de que Médicos Sin Fronteras pueda operar en Gaza".

El titular de Exteriores recalcó que "la ayuda humanitaria, alimentaria, de sanidad, de educación tiene que poder entrar en Gaza con total normalidad". Con respecto al cumplimiento del alto el fuego entre Israel y Hamás, el ministro denunció que "se está violando, casi le diría, de manera recurrente", señalando a Israel.

Por eso, afirmó, "en esta fase dos que se inicia, lo que tenemos que hacer es consolidar ese alto el fuego", que "evidentemente permitió que la masacre que se estaba produciendo en Gaza, pues se redujera, pero sigue habiendo muchísimos muertos". "Tenemos que conseguir que sea un alto el fuego permanente, definitivo y a partir de ahí empezar a dar pasos hacia una paz real", insistió.

Finalmente aseguró que "la paz real" para israelíes y palestinos, "la seguridad" para israelíes y palestinos es la solución de dos Estados, "poner en pie un Estado de Palestina que viva en buena vecindad con el Estado de Israel".

