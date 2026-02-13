Trump asegura que se lleva "muy bien" con Europa pese a las últimas tensiones en el marco de la OTAN: "Ahora estamos negociando"

¿Por qué es importante? Este viernes ha arrancado la Conferencia de Seguridad de Múnich, en cuyo discurso inaugural el canciller alemán, Friedrich Merz, ha instado a EEUU a "reparar" las relaciones trasatlánticas y reforzar la OTAN.

Mientras los líderes europeos se encuentran en una cumbre que puede ser clave en el devenir de las relaciones entre Estados Unidos (EEUU) y Europa, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado sobre los europeos: "Nos llevamos muy bien. Ahora estamos negociando".

Este viernes ha arrancado la Conferencia de Seguridad de Múnich —a la que no ha acudido Trump pero sí el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio—, en cuyo discurso inaugural el canciller alemán, Friedrich Merz, ha instado a EEUU a "reparar" las relaciones trasatlánticas y reforzar la OTAN, defendiendo que la alianza es también una "ventaja competitiva" para Washington y que los socios están "haciendo su parte" para reforzar el vínculo.

El líder alemán ha defendido mantener las relaciones con Estados Unidos en un momento de crecientes tensiones en el orden mundial para, en un punto de su intervención, cambiar del idioma alemán al inglés para apelar a Washington a "reparar" los vínculos y la propia OTAN, "la alianza más fuerte de todos los tiempos".

De esta forma, Europa busca puntos en común con EEUU después de un año de retórica incendiario por parte del mandatario estadounidense. Hace un año, de hecho, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, evidenció en el mismo escenario las diferencias de la Administración norteamericana con sus tradicionales socios europeos en un discurso explosivo en el que dijo que la "amenaza" que preocupa a la Casa Blanca "no es Rusia ni China", sino la "retirada europea de algunos de sus valores más fundamentales".

El canciller alemán ha dado este viernes la razón al dirigente al señalar que se ha abierto una brecha entre socios y ha respondido defendiendo los valores europeos ante las guerras culturales de Washington. "Las batallas culturales MAGA en Estados Unidos no son la nuestra. La libertad de expresión aquí acaba donde las palabras van directas contra la dignidad y los derechos básicos", ha reivindicado en contraposición con el movimiento ideológico de Trump.

Rubio ha señalado este viernes antes de partir hacia Múnich que los lazos transatlánticos enfrentan un "momento decisivo" en un mundo que cambia rápidamente, pero ha adoptado un tono más cálido antes de la Conferencia de Seguridad. "Creo que estamos en un momento decisivo. El mundo está cambiando muy rápido ante nuestros ojos", ha declarado.

"Vivimos en una nueva era geopolítica, lo que requerirá que todos reexaminemos cómo se ve eso y cuál será nuestro papel", ha afirmado. "Estados Unidos está profundamente vinculado a Europa, y nuestro futuro siempre ha estado vinculado y seguirá estando vinculado", ha afirmado Rubio, quien ha agregado: "Así que simplemente tenemos que hablar sobre cómo se ve ese futuro".

