El presidente de la Confederación Empresarial de Madrid critica el momento elegido para lanzar las medidas e insiste en que no ha habido una negociación previa con los empresarios.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha ampliado a diez días el permiso retribuido por fallecimiento de un familiar, lo que ha generado críticas de representantes empresariales, como Miguel Garrido de CEIM, quien calificó la medida de "chavista". Garrido cuestionó tanto el procedimiento de aprobación mediante real decreto como las consecuencias para las empresas, especialmente las pequeñas. Criticó el momento elegido, a pocos días de las elecciones, acusando al Gobierno de interferir políticamente. Aunque no se anticipó a pedir su derogación en caso de un cambio de Gobierno, destacó la necesidad de buscar fórmulas para evitar que las pequeñas empresas sufran pérdidas por la ausencia de trabajadores.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado ampliar a diez días el permiso retribuido por fallecimiento de un familiar, una medida que ha generado críticas entre los representantes empresariales, quienes ya tacharon la medida de "chavista". El presidente de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), Miguel Garrido, ha cuestionado tanto la forma en la que se ha aprobado como las consecuencias que puede tener para las empresas, especialmente para las de menor tamaño.

En una entrevista para Más Vale Tarde, Garrido ha recordado que algunos convenios colectivos ya contemplan ampliaciones de los días de permiso en caso de fallecimiento. Y respecto a que se legisle sobre ello, explica que, a su juicio, una modificación de este alcance, que tiene rango de ley, debería tramitarse en el Parlamento, con los correspondientes debates e informes de los órganos consultivos, y no mediante un real decreto justificado por una situación de "extraordinaria y urgente necesidad".

También ha criticado el momento elegido para aprobarla: "Creemos que, a cinco días de las elecciones, después de tres años de este Gobierno y de cinco más de Sánchez, creemos que a estas alturas es absolutamente inusual e indecente". Con esto, ha acusado al Ejecutivo de utilizar el BOE y su capacidad legislativa para, a su juicio, "interferir en las elecciones", algo que considera "incorrecto". En este sentido, ha llegado a calificar la actuación de "chavista" o "populista".

Preguntado por si los empresarios pedirían al PP derogar la medida en caso de un cambio de Gobierno, Garrido ha preferido no anticiparse y ha señalado que "habría que debatirlo". No obstante, ha insistido en que es necesario buscar fórmulas para evitar que las pequeñas empresas sufran pérdidas por la ausencia de trabajadores, como establecer incentivos para contratar personal suplente.

"Las empresas somos personas", ha recordado, defendiendo que "prácticamente la totalidad de los directivos" comprende la necesidad de guardar luto tras perder a un familiar. "Hay que buscar el entendimiento para ayudar a esas personas que están pasando por un momento muy difícil de su vida y que no sean las empresas las que paguen esa factura", ha concluido. Sobre todo, ha insistido en la falta de negociación previa a lanzar la medida.

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