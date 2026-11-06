El Gobierno decreta por primera vez la retirada del 12% de la producción de aceite para evitar el desplome de los precios

Los detalles El BOE ha publicado este viernes la orden en la que se especifica que la retirada obligatoria comenzará a aplicarse sobre la producción declarada en este mes de noviembre.

El Ministerio de Agricultura ha ordenado el almacenamiento obligatorio del 12% de la producción mensual de aceite de oliva debido al elevado nivel de existencias y las previsiones de producción para la campaña 2026/2027. Esta medida, publicada en el BOE, comenzará a aplicarse en noviembre y se mantendrá hasta el 30 de septiembre de 2027, retirando temporalmente 188.000 toneladas del mercado. El objetivo es garantizar la estabilidad del mercado ante una producción estimada de 1.602.596 toneladas, un 23% más que la campaña anterior. Las almazaras podrán elegir qué categoría de aceite retirar y deberán declarar su producción y existencias. Un grupo técnico supervisará la aplicación de la medida, que podrá modificarse a finales de 2026 según la evolución de la producción.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha decretado el almacenamiento obligatorio del 12% de la producción de aceite de oliva declarada mensualmente por las almazaras, en instalaciones propias o ajenas, debido al abultado nivel de existencias iniciales de la campaña 2026/2027 unido a las estimaciones de producción.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes la orden en la que se especifica que la retirada obligatoria comenzará a aplicarse sobre la producción declarada en este mes de noviembre.

Además, esos volúmenes permanecerán retirados del mercado hasta el 30 de septiembre de 2027. Supone la retirada temporal de 188.000 toneladas y comienza a aplicarse a partir de este mismo viernes.

El objetivo de la medida es prevenir distorsiones en el mercado y garantizar su estabilidad, según un comunicado del Ministerio.

Aforo y producción estimada

Los datos aforados por las comunidades autónomas prevén una producción en la campaña 2026/2027 de 1.602.596 toneladas de aceite de oliva, un 23% más que la anterior.

Las condiciones climáticas de la primavera pasada en las principales zonas olivareras, con temperaturas suaves y precipitaciones abundantes, permitieron una buena floración y cuajado del fruto, lo que ha permitido esta elevada previsión de producción, que convertiría la actual campaña en la cuarta mayor en el registro histórico, según ha especificado el Ministerio.

Junto a ello, las existencias iniciales de la campaña se han situado en 357.040 toneladas, el 23,3% por encima de las de la campaña precedente, según el Sistema de Información de los Mercados Oleícolas (SIMO) que recoge los datos de los operadores y que fueron publicados por el Ministerio el 28 de octubre.

En virtud de estos datos, se cumplen los criterios técnicos establecidos en la orden de comercialización para la activación del mecanismo de retirada de producto, ya que la suma del aforo de la nueva campaña y las existencias de enlace de la anterior alcanzan el 120% de la producción media de aceite de oliva de las anteriores seis campañas.

Las almazaras tienen "plena libertad" para elegir la categoría de aceite de oliva que prefieran retirar del mercado. La producción mensual, así como las existencias finales de cada almazara, serán declaradas mediante los canales habituales dispuestos y según lo recogido en el Real Decreto 861/2018, de 9 de julio, que lo regula.

Creación de un grupo técnico Para el control de la aplicación de la disposición se creará un grupo técnico de seguimiento, en el que se aprobará el plan de control, que será coordinado por el Ministerio y ejecutado por las comunidades autónomas, en base a sus competencias.

Los operadores afectados deberán proporcionar a la autoridad competente, en caso de ser requerida, toda la información y documentación necesaria que acredite el cumplimiento de la norma; así como facilitar la realización de controles "in situ", en su caso.

La resolución podrá ser modificada a partir del 31 de diciembre de 2026, en función de la evolución de la producción.

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