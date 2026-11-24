Los detalles El vicepresidente primero de la CEOE, Miguel Garrido, ha criticado que esta medida se haya aprobado "a cinco días de unas elecciones generales", acusando al Gobierno de coalición de hacerlo "sin consenso" y "sin evaluar las consecuencias".

El Gobierno ha ampliado el permiso retribuido por fallecimiento de familiares directos de dos a diez días laborables, lo que ha generado una fuerte reacción de la patronal. Miguel Garrido, presidente de CEIM, criticó la medida, calificándola de "chavista" y acusando al Gobierno de aprobarla sin consenso previo y en plena campaña electoral. Javier Arriola, secretario general de CEOE-Cepyme Guadalajara, también lamentó la falta de diálogo social y consideró la decisión como "electoralista". Lorenzo Amor, presidente de ATA, expresó su descontento con las formas y cuestionó por qué los autónomos no reciben el mismo beneficio. La reforma también incluye medidas para el acompañamiento de familiares en cuidados paliativos.

La ampliación de dos a diez días laborables del permiso retribuido por fallecimiento de familiares directos, que el Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros, ha provocado una dura reacción de la patronal.

"Cada día más cerca de la Venezuela chavista", ha destacado el presidente de CEIM y vicepresidente primero de la CEOE, Miguel Garrido. A través de un mensaje publicado en redes sociales, ha criticado que esta medida se haya aprobado "a cinco días de unas elecciones generales", acusándoles de hacerlo "sin consenso" y "sin evaluar las consecuencias".

Por su parte, el secretario general de CEOE-Cepyme Guadalajara, Javier Arriola, ha criticado que la medida se haya adoptado sin contar con los representantes empresariales.

"Volvemos a lamentar esta decisión, primero porque se produce en plena campaña electoral y en un Consejo de Ministros extraordinario, lo que es peor, se vuelve a producir sin un consenso del diálogo social", ha afirmado Arriola, quien ha tachado la iniciativa de "electoralista".

El responsable de la patronal alcarreña ha reprochado que no se haya contado con los empresarios, que, según ha señalado, serán quienes tengan que asumir los costes derivados de estas medidas.

En este sentido, ha criticado que las empresas deban afrontar decisiones que ha calificado, además, de "ocurrencias" de un ministerio "comunista" que no cuenta con los empresarios.

La reforma aprobada por el Ejecutivo establece diez días laborables de permiso por el fallecimiento del cónyuge, la pareja de hecho, los padres o los hijos. También incorpora medidas relacionadas con el acompañamiento a familiares en cuidados paliativos.

Una indignación que también comparte Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), que ha lamentado que continúe "la tómbola electoral" en el Consejo de Ministros".

"No voy a entrar en el fondo, sí en las formas. Esto lo pagarán las empresas y los autónomos y nos volvemos a enterar por la prensa y por una misiva del presidente del Gobierno", ha señalado, preguntándose por qué lo autónomos no puede contar también con esos diez días.

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