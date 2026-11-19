Los detalles La oferta pública inicial ha alcanzado los 81.300 millones de dólares, por encima de los 75.000 millones de la salida a bolsa de SpaceX en junio, que hasta ahora ostentaba el récord.

Anthropic, creadora del asistente de inteligencia artificial Claude, debutó en Wall Street con un precio inicial de 111,50 dólares, un aumento del 34% respecto al precio de salida de 83 dólares. La oferta pública inicial alcanzó los 81.300 millones de dólares, superando a SpaceX. Con la colocación privada, la operación totaliza 107.300 millones, siendo la mayor de su tipo. La capitalización de la empresa se estima en 1,47 billones de dólares, llegando a 2,02 billones si se consideran acciones potenciales. Google y Nvidia han invertido 10.000 millones cada uno. Anthropic refleja el interés por la inteligencia artificial, en un contexto desafiante para el sector.

La tecnológica Anthropic, creadora del asistente de inteligencia artificial (IA) Claude, debutó este jueves en Wall Street con un primer precio de 111,50 dólares, lo que supone una subida del 34% respecto al precio de salida establecido de 83 dólares por unidad.

Las acciones de la compañía comenzaron a negociarse en el índice Nasdaq bajo el símbolo ANT, después de que Anthropic fijara el miércoles el precio. La oferta pública inicial de Anthropic alcanzó los 81.300 millones de dólares, por encima de los 75.000 millones de la salida a bolsa de SpaceX en junio, que hasta ahora ostentaba el récord.

Además, si se tiene en cuenta la colocación privada simultánea, la operación asciende a un total de 107.300 millones de dólares, lo que la convierte en la mayor operación de financiación de este tipo hasta la fecha.

La capitalización de la empresa calculada sobre las acciones ordinarias en circulación asciende a unos 1,47 billones de dólares, tomando como referencia el primer precio de 111,50 dólares por acción.

Pero si se incluyen también acciones potenciales derivadas de opciones y títulos concedidos a empleados, la valoración llega a los 2,02 billones de dólares.

La exitosa salida a bolsa de Anthropic, que ya se preveía histórica, refleja que los inversores mantienen un fuerte apetito por la inteligencia artificial (IA) y refuerza la capacidad del sector para tomar acciones similares.

Participación de otras tecnológicas

La oferta pública inicial de Anthropic comprende 956,35 millones de acciones de nueva emisión y otros 23,65 millones puestos a la venta por accionistas actuales, entre ellos sus siete cofundadores.

A esto se suma una opción de sobreasignación (greenshoe) de 30 días que permite a los bancos colocadores, liderados por Goldman Sachs y Morgan Stanley, adquirir hasta 147 millones de acciones adicionales.

En paralelo a su estreno bursátil, Anthropic acordó una colocación privada de 26.000 millones de dólares en acciones sin derecho a voto, al mismo precio de 83 dólares, respaldada por los principales actores tecnológicos del ecosistema de IA. De este modo, Google y Nvidia aportan 10.000 millones de dólares cada uno, seguidos por AMD con 2.500 millones, Broadcom, Micron y Microsoft con 1.000 millones, respectivamente, y TSMC con 500 millones.

Un contexto cada vez más complicado

La empresa de inteligencia artificial llega al mercado bursátil apenas unos meses después de la histórica salida a bolsa de SpaceX, en un momento en el que el contexto para las compañías del sector se ha vuelto más complicado.

Los fabricantes de chips y las empresas de servicios en la nube, fundamentales para el negocio, han sufrido presiones en las últimas semanas por las dudas sobre sus valoraciones, el aumento de los costes de las infraestructuras de inteligencia artificial y la repentina dimisión de Jensen Huang como consejero delegado de Nvidia, uno de los pilares del crecimiento del sector.

La fijación del precio de las acciones llega después de una ronda de presentaciones ante inversores que despertó una demanda varias veces superior al número de títulos ofrecidos, según informó previamente 'Reuters'. Se espera que OpenAI, su principal rival, también prepare su salida a bolsa tan pronto como el próximo año.

El éxito de Claude

El crecimiento de Anthropic ha estado impulsado por el fuerte aumento de la demanda de sus modelos Claude, especialmente Claude Code, su agente de programación, que ha ganado popularidad entre los desarrolladores de software. Según la documentación presentada para su salida a bolsa, sus ingresos anualizados alcanzaron los 81.000 millones de dólares a 31 de octubre, 10.000 millones más que el 30 de septiembre.

La compañía creadora de Claude señaló que, a 30 de septiembre, contaba con 11.900 clientes que generaban al menos 100.000 dólares de ingresos anuales, calculados sobre los últimos 12 meses, frente a los más de 1.500 registrados a finales del año pasado. Una evolución que pone de manifiesto su creciente implantación en el mercado empresarial.

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