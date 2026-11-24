Los detalles Moeve y World2Fly se han unido para que los trayectos con combustible verde sean ya una realidad. Este vuelo ha sido el primer paso de un largo camino: el de convertir la aviación europea en una actividad más sostenible.

Un vuelo histórico ha tenido lugar entre Madrid y Lisboa, marcando un hito al combinar combustible sintético renovable con el tradicional. Las empresas Moeve y World2Fly han colaborado para que los vuelos con combustible verde sean una realidad. Este evento es el primer paso hacia una aviación europea más sostenible, utilizando por primera vez en España una mezcla de combustible sintético y biológico, fabricado a partir de residuos sólidos urbanos y aceites usados. Según Gabriel Subías, CEO de World2Fly, y Álvaro Macarro, director de aviación de Moeve, para 2030 se exigirá que el 6% del combustible en aeropuertos europeos sea sostenible. En Andalucía, ya existen plantas de producción de SAF en Huelva y Cádiz.

Se ha producido un vuelo histórico. El primero entre Madrid y Lisboa que combina combustible sintético renovable y tradicional. Moeve y World2Fly se han unido para que los trayectos con combustible verde sean ya una realidad.

Este vuelo ha sido el primer paso de un largo camino: el de convertir la aviación europea en una actividad más sostenible. Porque en el viaje hecho entre la capital de España y la de Portugal, gracias a Moeve y la aerolínea World2Fly, se ha utilizado por primera vez en España una mezcla que incluye combustible verde.

Es decir, un combustible sintético con otro de origen biológico. "Se fabrican a partir de residuos: de residuos sólidos urbanos, de aceites usados", ha explicado Gabriel Subías, CEO de World2Fly.

"Para 2030, la regulación europea exigirá que al menos el 6% del combustible suministrado a los aviones en aeropuertos europeos sea sostenible", ha asegurado Álvaro Macarro, el director de aviación de Moeve. Justo el porcentaje que ya se ha utilizado en este vuelo.

En ese proceso las aerolíneas serán claves y, en Andalucía, concretamente en Huelva y en Cádiz, ya existen plantas en las que se produce SAF. Las de eSAF están todavía en la fase piloto.

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