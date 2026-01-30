Ahora

Juntos en el garaje

Aston Martin publica la foto de la ilusión: Adrian Newey y Fernando Alonso en el coche

Fernando en el coche y Adrian Newey dándole algunas indicaciones antes de saltar a la pista en los test de Montmeló.

Fernando Alonso y Adrian NeweyFernando Alonso y Adrian NeweyAston Martin

Fernando Alonso está completando la sesión tanto de mañana como de tardes con el Aston Martin. Más de 60 vueltas al volante de la nueva joya que ha diseñado Adrian Newey, que es muy diferente al resto de coches de la parrilla.

Y Aston Martin ha publicado la foto de la ilusión: Fernando en el coche escuchando los consejos de Newey.

El Aston Martin, todavía sin los colores oficiales verdes, está rodando con los colores negros.

Han llegado tarde, pero han llegado. Primero Lance Stroll rodó el jueves por la tarde y ahora Fernando Alonso está rodando el viernes.

Y las primeras sensaciones han sido buenas. Sin exprimir toda la velocidad del AMR26, la fiabilidad es un hecho.

